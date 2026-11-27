धामी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए अभियोजन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ आम लोगों को भी नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अभियोजन विभाग को 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को संविधान एवं विधि दिवस पर अभियोजन विभाग के लिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। यह राशि नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण और आम लोगों को इनके प्रति जागरूक करने पर खर्च की जाएगी। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सभी जिलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के आदर्शों और मूल्यों को लोगों को अपने व्यवहार और कार्यशैली में अपनाना चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई।

अभियोजन कार्यालय होंगे आधुनिक धामी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए अभियोजन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ आम लोगों को भी नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अभियोजन विभाग को 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अभियोजन कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अतिरिक्त धन देने की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में अभियोजन कार्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कदमों से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अभियोजन व्यवस्था मजबूत होगी।

12 विभूतियों को किया सम्मानित मुख्यमंत्री ने विधि, समाजसेवा, चिकित्सा, शिक्षा और अभियोजन क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 लोगों को सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम नागलिया, एससी बिरमानी, गोविन्द राम नौटियाल, चिकित्सक डॉ. गीता खन्ना और डॉ. महेश कुड़ियाल, समाजसेवी कुसुम कण्डवाल और ललित जोशी समेत सेवानिवृत्त अभियोजक राम सिंह शर्मा, मनोहर लाल सडाना, सुभाष चन्द्र गुप्ता, त्रेपन सिंह बिष्ट और सुन्दर सिंह गुसाईं शामिल रहे।

इस दौरान ‘उत्तराखण्ड अभियोजन पत्रिका’ और ‘हमारा राज्य, हमारा कानून’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विधि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

धामी ने कहा कि अभियोजन अधिकारी जांच में जुटाए गए साक्ष्यों का कानूनी परीक्षण कर उन्हें न्यायालय में निष्पक्षता से प्रस्तुत करते हैं। इससे न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नए न्यायालय भवन बनाए जा रहे हैं और पुराने भवनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। ई-फाइलिंग, डिजिटल न्यायालय और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। राज्य सरकार युवा अधिवक्ताओं के कौशल विकास, विधि शिक्षा में सुधार और महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है।