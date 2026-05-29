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मुख्यमंत्री धामी ने ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को CEEW द्वारा तैयार ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री धामी ने ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेन्ट एण्ड वॉटर (CEEW) द्वारा तैयार ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की ओर ले जाने का सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों के बीच सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य तय समय से पहले पूरा कर लिया है और कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

दो वर्षों में सौर क्षमता में दस गुना वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग दस गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखण्ड करीब 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है।

उन्होंने यूपीसीएल, ऊरेडा और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम उत्तराखण्ड की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर कौथिग, नुक्कड़ नाटक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र लगाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा अभियान का भागीदार बनाना है।

इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, CEEW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुणाभ घोष तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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