खेत में टिलर चलाकर मुख्यमंत्री धामी ने दिया जैविक और पारंपरिक खेती का संदेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत में खुद टिलर चलाकर जैविक और पारंपरिक खेती का महत्व बताया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की सलाह दी, जिससे न केवल कृषि बल्कि भारतीय संस्कृति को भी सशक्त बनाने का संदेश दिया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा के नगला तराई स्थित अपने निजी आवास के खेत में स्वयं टिलर चलाकर जुताई की और गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी मौजूद रहीं।

खेत में श्रम करते हुए धामी ने किसानों के योगदान और कृषि परंपराओं के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक टिकाऊ और समृद्ध बनाया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की खाद जैसी प्राकृतिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक हैं। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील की।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

युवाओं को खेती से जोड़ने की जरूरत मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान कृषि, ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक खेती, बागवानी, प्राकृतिक कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है।