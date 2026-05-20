मुख्यमंत्री धामी ने चार एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, नवनियुक्त कार्मिकों को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एचडीएफसी बैंक की CSR पहल के तहत उपलब्ध कराई गई चार एम्बुलेंस को रवाना किया और सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को शुभकामना संदेश भेजा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के तहत उपलब्ध कराई गई चार अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं द्वारा जनहित में किया जा रहा सहयोग सामाजिक उत्तरदायित्व का सकारात्मक उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है और ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मदद करेंगी।

अधिकारियों के अनुसार, एम्बुलेंस में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगले तीन वर्षों तक प्रत्येक एम्बुलेंस में चिकित्सक, नर्स, अटेंडेंट और चालक की व्यवस्था भी बैंक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगामी हरिद्वार कुंभ और अन्य पर्वतीय जिलों के लिए भी CSR के माध्यम से अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई।

नवनियुक्त कार्मिकों को संदेश एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पिछले चार वर्षों में सरकारी सेवा में चयनित कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र भेजकर शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने पत्र में कहा कि वर्ष 2022 में दूसरी बार जिम्मेदारी संभालने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नकल विरोधी कानून और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिलने में मदद मिली है।