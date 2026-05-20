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मुख्यमंत्री धामी ने Rs 1344 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, बिजली, पर्यटन और जिला योजनाओं पर बड़ा फोकस

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, जिला योजनाओं और बद्री गाय संरक्षण समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए Rs 1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री धामी ने Rs 1344 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, बिजली, पर्यटन और जिला योजनाओं पर बड़ा फोकस

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कुल Rs 1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

सरकारी बयान के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं में बिजली आपूर्ति, पर्यटन ढांचे, आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन निर्माण, जिला योजनाएं और बद्री गाय संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले के बिठौरिया नंबर-1 स्थित विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण के लिए Rs 63.62 लाख की अवशेष धनराशि मंजूर की। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में सरयू वैली और शामा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन स्थापना के लिए Rs 6.54 करोड़ की परियोजना के तहत पहली किश्त के रूप में Rs 2 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई।

देहरादून कैंट क्षेत्र में बंच केबल परियोजना के लिए Rs 4.92 करोड़ की योजना के तहत पहली किश्त में Rs 1.96 करोड़ जारी करने को भी मंजूरी दी गई।

बद्री गाय संरक्षण और ग्रामीण ढांचे पर जोर

मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के दरऊ गांव में डॉ भीमराव अंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए Rs 25 लाख मंजूर किए।

रुद्रप्रयाग जिले के रैतोली गांव में ग्रामीण निर्माण विभाग के गैर-आवासीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए Rs 3.85 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसमें पहली किश्त के रूप में Rs 1.54 करोड़ जारी किए जाएंगे।

पशुपालन विभाग के तहत भराड़ीसैंण क्षेत्र में बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए Rs 30.03 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने देहरादून के नए जिला न्यायालय परिसर में विशेष सेवाओं और सफाई व्यवस्था के लिए कुल Rs 4.39 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी।

जिला योजनाओं, बिजली सब्सिडी और पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना मद में प्रावधानित Rs 1018 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारियों के निस्तारण पर रखी गई है।

राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ छूट देने के लिए Rs 27.74 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई है।

पिटकुल की एडीबी पोषित योजनाओं के लिए Rs 478.88 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष पहली किश्त में Rs 150 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं पीएफसी वित्त पोषित योजनाओं के लिए पहली किश्त में Rs 45 करोड़ जारी किए जाएंगे।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए स्वीकृत Rs 110 करोड़ में से शेष Rs 55 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई है।

पर्यटन विभाग के तहत पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाबीढांग कैंप में नौ इग्लू हट बनाने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल के जामणीखाल में पार्किंग निर्माण के लिए Rs 83.64 लाख और ऊखीमठ पिंगलापानी योजना के लिए Rs 1 करोड़ की मंजूरी दी।

पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि

छत्तीसगढ़ दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित बसंत विहार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूरी का जीवन अनुशासन, राष्ट्रसेवा, ईमानदारी और जनकल्याण का प्रेरणादायी उदाहरण रहा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।

धामी ने कहा कि यह केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए धामी

मुख्यमंत्री धामी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में भी भाग लिया।

बैठक में आंतरिक सुरक्षा, राज्यों के बीच समन्वय, आधारभूत ढांचे के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन आयोजनों के सफल संचालन के लिए केंद्र और राज्यों के समन्वित सहयोग की जरूरत होगी।

उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, साइबर अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया।

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