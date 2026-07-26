मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं, कुंभ 2027 और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास परियोजनाओं, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, और पूर्व सैनिकों की छात्रवृत्ति के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी। इन पहलों से ग्रामीण सेवाओं और धार्मिक स्थलों का विकास होगा, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, धार्मिक स्थलों के विकास, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति तथा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत नई पहलों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। सरकार के अनुसार, इन फैसलों के तहत विकास कार्यों के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और सीमावर्ती गांवों में पुलिस-जन संवाद बढ़ाने के लिए भी अहम निर्णय लिए गए हैं।

इन स्वीकृतियों में देहरादून में सीवर शोधन संयंत्र, नाबार्ड वित्तपोषित परियोजनाएं, कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, मंदिरों के विकास कार्य, सार्वजनिक सुविधाएं और पुलिस सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत करने से जुड़ी पहलें शामिल हैं।

विकास योजनाओं, कुंभ तैयारियों और मंदिरों के लिए वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सेक्टर के अंतर्गत देहरादून नगर के टपकेश्वर महादेव, गढ़ी डाकरा कैंट में 8 एमएलडी क्षमता के सीवर शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि क्रय मद में 6.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही उत्तराखंड में नाबार्ड वित्तपोषित 21 योजनाओं के लिए 41.37 करोड़ रुपये की लागत को भी मंजूरी दी गई।

कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत बल्ली बैरिकेडिंग, चक्रव्यूह बैरियर, अस्थायी फायर वॉच टावर सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए 5.46 करोड़ रुपये तथा आठ अस्थायी रैन बसेरों और संबंधित कार्यों के लिए 6.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में सकुनी से सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के शेष कार्य के लिए 1.24 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 74.83 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सेराघाट स्थित मां मंगला भगवती माता मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए 72.83 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें पहली किस्त के रूप में 43.69 लाख रुपये दिए जाएंगे।

पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड की भौड़ी ग्राम पंचायत स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 22 लाख रुपये तथा उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दरऊ गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये की मंजूरी भी प्रदान की गई।

पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति और वाइब्रेंट विलेज में थाना दिवस को मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख रुपये आवंटित करने की भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, यह सहायता पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप जारी रहेगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज में 'थाना दिवस' और 'रात्रि चौपाल' कार्यक्रम संचालित करने को भी मंजूरी दी।