उत्तराखंड में 26 विकास कार्यों के लिए 22.15 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तराखंड सरकार ने 26 विकास कार्यों के लिए 22.15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। देहरादून के मसूरी क्षेत्र को बड़ा हिस्सा मिला। सड़क-नाली निर्माण, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा कार्य और धार्मिक स्थलों व मेला परिसरों का सौंदर्यीकरण योजनाओं में शामिल है। जानिए जिलों को मिली मंजूरी और सरकार की प्राथमिकता।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 26 विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 22 करोड़ 15 लाख 32 हजार रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं में सड़क और नाली निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य, तारबाड़, धार्मिक स्थलों और मेला परिसरों का सौंदर्यीकरण, हैंडपंपों की स्थापना तथा बिजली से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है।

देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 8.96 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें आरकेडिया के मिठ्ठी बेहड़ी, कैनाल रोड जाखन, मालसी, गढ़ी कैंट के नागेश्वर, संजय विहार, टपकेश्वर, रोजपुर रोड, दून विहार, डोभालवाला, घोरणखास, किशननगर और विजय कॉलोनी में आंतरिक सड़क, नाली निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।

सड़क और धार्मिक स्थल पिथौरागढ़ जिले में चार कार्यों के लिए करीब 3.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। डीडीहाट के लीमा टोडा में सीसी मार्ग, धारचूला के गटघोरगाड़ी में नौलिंग मेला स्थल, विण विकासखंड के उपरतोला में आंतरिक मार्ग और खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया तथा सुरक्षात्मक कार्य इसमें शामिल हैं।

अल्मोड़ा जिले के ताकुला मंडल में सूअर रोधक तारबाड़ के लिए 45.63 लाख रुपये और जागेश्वर क्षेत्र में दन्या के पास सिद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 97.08 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। मंदिर कार्य की पहली किस्त के रूप में 58.248 लाख रुपये का शासनादेश भी जारी हुआ है।

चम्पावत जिले में भौलेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख, खटोली के भगवती मेला स्थल के लिए 50 लाख और बुगाख्याली के भागेश्वर मेला स्थल के लिए 25 लाख रुपये की स्वीकृति संबंधी शासनादेश जारी किए गए हैं। लोहाघाट क्षेत्र के ठांटा में ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 97.10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में चौकी महादेव शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए 67.87 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पेयजल और बिजली सुविधाएं हरिद्वार जिले के झबरेड़ा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 50 हैंडपंप लगाने के लिए 99.44 लाख रुपये और लक्सर क्षेत्र के गांवों में 50 हैंडपंप स्थापित करने के लिए 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है।

पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 3.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बिजली के पोल लगाने, लाइन निर्माण और लाइन शिफ्टिंग के कार्य होंगे।