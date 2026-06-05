उत्तराखंड में Rs 213 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी, कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को भी बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में सड़क, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, कृषि और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब Rs 213 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसमें कुंभ मेला 2027 और नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थापना विकास, सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं, धार्मिक पर्यटन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लगभग Rs 213 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

सरकारी बयान के अनुसार, स्वीकृतियां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ वर्ष 2027 के कुंभ मेले और वर्ष 2026 की नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई हैं।

कुंभ और राजजात यात्रा से जुड़े प्रावधान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले में नलगांव-भटियाणा मोटर मार्ग के किमी 1 से 10 तक डामरीकरण और सुधार कार्य के लिए Rs 8.68 करोड़ की मंजूरी दी है। यह कार्य नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों का हिस्सा है।

इसके अलावा, कुंभ मेला-2027 की व्यवस्थाओं के तहत पुलिस प्रशासन के लिए प्रस्तावित Rs 35 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

सड़क और संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी सरकार ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।

रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बिंदुखेड़ा-रायपुर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए Rs 3.95 करोड़, देहरादून में रिस्पना पुल से धर्मपुर चौक तक तीन लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए Rs 3.37 करोड़, अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में सड़क सुधार कार्यों के लिए Rs 4.92 करोड़ तथा रुद्रप्रयाग जिले में ताला बरंगाली मोटर मार्ग के सुधार और डामरीकरण के लिए Rs 3.17 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

बागेश्वर जिले में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए Rs 8.52 करोड़ की भी स्वीकृति दी गई है।

पेयजल योजनाओं को बड़ी राशि रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि नगर पंचायत की छेनागाड़ पेयजल योजना के लिए Rs 55.22 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जो स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे बड़ी राशि है।

देहरादून के गंगोत्री विहार क्षेत्र में नलकूप खनन, राइजिंग मेन और संबंधित कार्यों के लिए Rs 2.22 करोड़ भी स्वीकृत किए गए हैं।

धार्मिक और सार्वजनिक सुविधाओं के कार्य अल्मोड़ा जिले के कुलान्टेश्वर महादेव मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए Rs 50.08 लाख, चंपावत में महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए Rs 60 लाख तथा धारचूला क्षेत्र के मंदिर विकास कार्यों के लिए Rs 85 लाख की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राम पदुका मंदिर में स्नान घाट निर्माण, सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार तथा हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र में श्मशान घाट की बाउंड्रीवाल निर्माण जैसी परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है।

कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री ने फसल ऋण, वाणिज्यिक फसलों और सहकारी क्षेत्र की मिलों के लिए निर्धारित Rs 130 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले Rs 81.47 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।

सरकार का कहना है कि इससे किसानों और कृषि गतिविधियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर होगा स्कूल मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित ताकुला राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धौलरा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विद्याधर वैष्णव के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।