उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांच जिलों में विकास कार्यों के लिए कुल 17.75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सड़कें, पेयजल, मंदिर और मेला स्थल, धर्मशालाएं तथा ग्रामीण संपर्क मार्ग इस खर्च का हिस्सा हैं। टनकपुर-बनबसा में 20 किलोमीटर आंतरिक सड़कें और हरिद्वार में 250 हैंडपंप योजनाओं में शामिल।

dhamiमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कुल 17.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाएं, मंदिरों और मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। स्वीकृतियां टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के लिए दी गई हैं।

टिहरी और पिथौरागढ़ में स्वीकृति टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के पास धर्मशाला, कमरे और शौचालय बनाने तथा सौंदर्यीकरण के लिए 98.77 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें पहली किश्त के रूप में 59.26 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड की बड़ोला ग्रामसभा के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए 36.19 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए 39.94 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में गटघोरगाड़ी नौलिंग मेला स्थल के निर्माण के लिए 79.49 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें पहली किश्त 47.69 लाख रुपये होगी। मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी पुल से ग्रामसभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग बनाने के लिए 29.84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की खोलीमाली कन्यूरी ग्राम पंचायत में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 93.64 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसकी पहली किश्त के रूप में 56.18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

चंपावत और हरिद्वार में काम चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में ठांटा ग्राम पंचायत के ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 97.10 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें पहली किश्त 58.26 लाख रुपये है। बसुधुरा से सेला तक संपर्क मार्ग के लिए 81.96 लाख रुपये की स्वीकृति के सापेक्ष 25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 614 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 50 हैंडपंप लगाने के लिए 99.44 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें पहली किश्त 59.66 लाख रुपये होगी। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 200 हैंडपंपों के निर्माण के लिए 100.43 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।