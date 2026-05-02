उत्तराखंड में ₹1252 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, कुम्भ 2027 की तैयारियां तेज

गंगा कॉरिडोर, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और स्थानीय विकास कार्यों के लिए विभिन्न मदों में धनराशि स्वीकृत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के साथ राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल ₹1252 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में आधारभूत ढांचे के विकास, पेयजल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास के लिए ₹115 करोड़ और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत नॉर्थ हर की पौड़ी विकास कार्यों के लिए ₹69.06 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित 28.605 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें 18 गांवों में भूमि प्रतिकर के लिए ₹25.13 करोड़ और वन भूमि हस्तांतरण के लिए एनपीवी भुगतान हेतु ₹10.94 करोड़ शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित मदों में ₹56.07 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर गब्यांग के पास एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता आधारित परियोजना के तहत 8 इग्लू डोम हट बनाने के लिए ₹4.67 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य मदों में ₹446 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए अप्रैल से सितंबर 2026 की अवधि हेतु ₹77.69 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।

अन्य स्वीकृतियों में चंपावत जिले के लोहाघाट में सतही पार्किंग निर्माण के लिए ₹39 लाख, टनकपुर थाने में आवास निर्माण के लिए ₹3.77 करोड़ (पहली किस्त) और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए ₹4.22 करोड़ शामिल हैं।

विधायक निधि योजना के तहत 70 विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए ₹5 करोड़ प्रति विधायक की दर से कुल ₹350 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना के तहत केंद्र से प्राप्त ₹56.35 करोड़ को वर्ष 2026-27 में उपयोग के लिए राज्य आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

हरिद्वार में कुम्भ 2027 की तैयारियों के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए ₹6 करोड़, हर की पौड़ी, कनखल और गौरीशंकर क्षेत्रों में सड़क सुधार कार्यों के लिए ₹6 करोड़ तथा बिजली लाइन शिफ्टिंग के लिए ₹99 लाख की स्वीकृति दी गई है।

राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि से ₹13 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक जिले को ₹1 करोड़ आवंटित किया जाएगा।