उत्तराखंड में महिला आरक्षियों के 2,000 पद मंजूर, अंकिता मामले में दोषियों को उम्रकैद

उत्तराखंड सरकार ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए 1,474 पद अन्य संवर्गों से समायोजित होंगे, जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कठोर कारावास हुआ है और सीबीआई जांच जारी है।

उत्तराखंड सरकार ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 1,474 अतिरिक्त पद दूसरे संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से कुल स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी और अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

महिला आरक्षियों के पद सरकार के मुताबिक, कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति दी है कि उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान में अधिसंख्य पदों पर कार्यरत 1,210 महिला आरक्षियों का समायोजन करना और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना है।

सरकार के अनुसार, इस फैसले से महिला आरक्षियों के समायोजन और आगे पदोन्नति की व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की बात कही।

अंकिता मामले की जांच पुलिस मुख्यालय, देहरादून में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन ने 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में जांच का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता डीआईजी स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी ने की। पुलिस के अनुसार, एसआईटी ने डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्य जुटाए। गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्टों की भी जांच की गई।

मुरुगेशन के मुताबिक, एसआईटी ने 88 दिनों में जांच पूरी कर लगभग 500 पृष्ठों का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 मई 2025 को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, तीनों जेल में सजा काट रहे हैं।