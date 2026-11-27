मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में दुर्घटनावश आग लगने की घटनाओं को आपदा माना जाएगा। ऐसे अग्निकांड से प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि यानी SDRF के मानकों के अनुसार राहत राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनका उद्देश्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां आपदा प्रबंधन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रदेश को कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जागरूकता और पहले से तैयारी जरूरी है।

धामी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे आम लोगों को आपदाओं के प्रति जागरूक करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पहले चरण में हर एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक आपदा मित्र या आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे।

राहत और प्रशिक्षण पर जोर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में दुर्घटनावश आग लगने की घटनाओं को आपदा माना जाएगा। ऐसे अग्निकांड से प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि यानी SDRF के मानकों के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली यानी IRS पुस्तिका और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2026-27 का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आपदा की सूचना मिलते ही संबंधित तंत्र को सक्रिय होना चाहिए, ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द सहायता पहुंच सके। उन्होंने भूकंप के लिहाज से प्रदेश की संवेदनशीलता को देखते हुए इससे बचाव के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं का असर कम करने के लिए पहले से तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के बाद पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और विभागों तथा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता बताई। आपदा प्रबंधन से जुड़े अनुभवों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने पर भी उन्होंने जोर दिया।

सिलक्यारा अभियान की सीख धामी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान को साहस, धैर्य और बेहतर समन्वय की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन उत्तरकाशी की सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर अभियान चलाया। प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की टीमों ने भी सहयोग किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अभियान के दौरान कई तकनीकी चुनौतियां आईं और श्रमिकों को निकालने के लिए एक साथ अलग-अलग विकल्पों पर काम किया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली गई। करीब 17 दिनों के प्रयासों के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।