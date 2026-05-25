प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब विकास का मुख्य आधार बन रही है। यह पहल कृषि में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब खेती के विकास का अहम हिस्सा बन रही है। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना, केमिकल वाली खेती का दबाव कम करना और किसानों को स्थानीय तरीकों से खेती के लिए सहयोग देना है।

प्रदेश के कई जिलों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। यह खेती को ज्यादा स्वच्छ और लंबे समय तक बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इसी दिशा में मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत कम करने पर जोर देता है।

बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती का बढ़ता काम बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती का काम तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र के सभी जिलों में 23,500 हेक्टेयर भूमि पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। यह पहल इसलिए जरूरी है क्योंकि बुंदेलखंड को लंबे समय से ऐसी खेती की जरूरत रही है जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो और किसानों की लागत कम करने में मदद करे।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती में खेत और गांव के आसपास उपलब्ध साधनों का उपयोग बढ़ता है। इससे किसान अपने खेत और आसपास उपलब्ध साधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और बाहर से खरीदी जाने वाली सामग्री की जरूरत कम होती है। इस तरह खेती गांव की व्यवस्था से और मजबूत तरीके से जुड़ती है।

उत्तर प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार उत्तर प्रदेश में जैविक खेती भी बढ़ी है। वर्ष 2017-18 से 2024-25 के बीच करीब 1,76,180 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती से जोड़ा गया। वर्ष 2025-26 में 1,27,180 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती से जुड़े कार्यक्रम चलाए गए।

ये आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छ और कम केमिकल वाली खेती की दिशा में प्रयास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं बल्कि इन्हें प्रदेश के बड़े खेती वाले क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है। जैविक खेती किसानों को फसल उत्पादन का ऐसा तरीका देती है जिसमें प्राकृतिक तरीकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

किसानों तक प्राकृतिक खेती पहुंचाने की तैयारी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत भी तैयारी की जा रही है। वर्ष 2026-27 में इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम चलाने की योजना है। इसमें 1,886 समूह और 94,300 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना है। समूह व्यवस्था में किसान मिलकर काम कर सकते हैं में किसान मिलकर काम कर सकते हैं। इससे जानकारी साझा करना आसान होता है। किसानों को प्रशिक्षण देना भी सरल होता है और एक तय क्षेत्र में खेती के समान तरीके अपनाने में मदद मिलती है।

प्राकृतिक खेती की मुख्य जानकारी ये आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब छोटे स्तर से आगे बढ़कर पूरे प्रदेश में बढ़ रही है।

क्षेत्र मुख्य जानकारी बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती 23,500 हेक्टेयर पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती जैविक खेती का विस्तार 2017-18 से 2024-25 के बीच 1,76,180 हेक्टेयर भूमि जैविक खेती में बदली गई 2025-26 में जैविक खेती 1,27,180 हेक्टेयर भूमि पर कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय मिशन योजना 2026-27 से सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम प्रस्तावित समूह 1,886 समूह प्रस्तावित क्षेत्र 94,300 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को अब छोटी पहल तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। इसे पूरे प्रदेश में अपनाए जाने वाले बड़ी खेती व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

किसानों को मिल रही मदद प्राकृतिक खेती के लिए केवल जमीन काफी नहीं है। किसानों को जानकारी, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और मदद की व्यवस्था भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के दौरान 1,613 ग्राम पंचायत स्तर की किसान पाठशालाओं के माध्यम से 15.20 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इससे किसानों को बेहतर खेती तरीकों को समझने और अपनाने में मदद मिलती है।

किसानों की आय और फसल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत 3.12 करोड़ किसानों को 22 किस्तों में 99,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 से 2025-26 के बीच 353.14 लाख बीमा वाले किसानों को 5,660.33 करोड़ रुपये का मदद राशि मिली। ये कदम किसानों को पैसों की मदद देते हैं और नई खेती के तरीके अपनाने के लिए सहारा देते हैं।

उपज को बाजार तक पहुंचाने की बेहतर व्यवस्था प्राकृतिक खेती को फसल तैयार होने के बाद भी मजबूत सहयोग चाहिए। किसानों के लिए स्थानीय बाजार तक पहुंच, उपज रखने की सुविधा और उपज को बाजार तक ले जाने की सुविधा जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा, वाराणसी और गोरखपुर के सहजनवा में एकीकृत पैक हाउस पूरे किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 8 ग्रामीण हाट भी पूरे किए गए हैं।

इन प्रयासों से किसान अपनी उपज को खरीदारों और स्थानीय बाजारों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक खेती खेत में साफ और बेहतर उत्पादन को बढ़ावा देती है। पैक हाउस और ग्रामीण हाट फसल तैयार होने के बाद बाजार तक पहुंच को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में काम कर रहा है। बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर भूमि पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, 1.76 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार और 1,886 प्राकृतिक खेती समूह की योजना इस बदलाव को मजबूत आधार देती है।

किसान प्रशिक्षण, पीएम-किसान सहायता, फसल बीमा, पैक हाउस और ग्रामीण हाट जैसी सुविधाओं के साथ प्राकृतिक खेती अब एक बड़ी कृषि व्यवस्था का हिस्सा बन रही है।

यह बदलाव उत्तर प्रदेश में ऐसी खेती को आगे बढ़ाता है जिसमें मिट्टी की सेहत, कम लागत और किसान की आत्मनिर्भरता तीनों को मजबूती मिलती है।