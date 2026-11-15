उर्दू अकादमी के 36वें ड्रामा फेस्टिवल का आगाज, पहले दिन मंचित हुआ उमराव जान

फेस्टिवल के पहले दिन थिएटर लीला एक्टिंग स्टूडियो एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी ने ‘उमराव जान’ नाटक का मंचन किया। यह नाटक मिर्ज़ा हादी रुस्वा के प्रसिद्ध उपन्यास ‘उमराव जान अदा’ पर आधारित है।

इसका निर्देशन वरुण शर्मा ने किया। प्रस्तुति की शुरुआत फिल्म ‘उमराव जान’ के मशहूर गीत ‘इन आँखों की मस्ती’ से हुई।

उर्दू अकादमी, दिल्ली के छह दिवसीय 36वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल की शुरुआत 13 नवंबर को श्रीराम सेंटर, मंडी हाउस में हुई। यह आयोजन 18 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस फेस्टिवल का उद्देश्य उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना, रंगमंच की परंपरा को जीवित रखना और सामाजिक मुद्दों को कलात्मक अभिव्यक्ति देना है।

उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम के संचालक मालिक अश्तर ने उर्दू ड्रामे और पारसी थिएटर के इतिहास पर बात की। उन्होंने रंगमंच के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को भी रेखांकित किया।

पहले दिन उमराव जान फेस्टिवल के पहले दिन थिएटर लीला एक्टिंग स्टूडियो एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी ने ‘उमराव जान’ नाटक का मंचन किया। यह नाटक मिर्ज़ा हादी रुस्वा के प्रसिद्ध उपन्यास ‘उमराव जान अदा’ पर आधारित है। इसका निर्देशन वरुण शर्मा ने किया। प्रस्तुति की शुरुआत फिल्म ‘उमराव जान’ के मशहूर गीत ‘इन आँखों की मस्ती’ से हुई।

करीब 20 दृश्यों वाले इस म्यूजिकल ड्रामे में पांच मुख्य किरदार और 20 से अधिक सहायक किरदार शामिल रहे। संगीत और गीतों के जरिए प्रेम, पीड़ा, खुशी और गम जैसे भावों को मंच पर प्रस्तुत किया गया। नाटक में उर्दू शायरी का इस्तेमाल भी खास आकर्षण रहा। इसमें ख़्वाजा हैदर अली आतिश की प्रसिद्ध ग़ज़ल ‘गुल आ तुझे गुल के रूबरू करते हैं’ भी पेश की गई।

नाटक में फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जब उमराव जान नवाब साहब के सामने अपनी बीती जिंदगी के किस्से सुनाती है, तो अतीत की घटनाओं को अलग-अलग दृश्यों के जरिए मंच पर दिखाया जाता है। इससे कहानी के अलग-अलग पड़ाव दर्शकों के सामने आते हैं।

अमीरन से उमराव जान नाटक की कहानी फ़ैजाबाद की अमीरन के जीवन पर आधारित है। अमीरन एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण अपने परिवार से बिछुड़ जाती है। इसके बाद वह लखनऊ के कोठे तक पहुंचती है और आगे चलकर उमराव जान के नाम से जानी जाती है।

प्रस्तुति में उसके जीवन के प्रेम, संघर्ष और जुदाई को दिखाया गया। साथ ही उन सामाजिक परिस्थितियों को भी सामने रखा गया, जिनके बीच उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। संगीत, गीत, शायरी और फ्लैशबैक के जरिए नाटक ने उसके जीवन के भावनात्मक पहलुओं को मंच पर उतारा।

नाटक के समापन पर उर्दू अकादमी, दिल्ली के सचिव लेखराज ने हारून हुसैनी और उज़ैर हसन क़ुद्दूसी के साथ निर्देशक वरुण शर्मा को पौधा भेंट किया। उन्होंने निर्देशक के कलात्मक प्रयासों की सराहना की।