उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 414 पदों का अंतिम परिणाम जारी किया है। 417 रिक्तियों में चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या और कटऑफ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 18 चयन औपबंधिक हैं; नियुक्ति की तारीख घोषित नहीं हुई।

A candidate undergoes document verification before appearing for the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Preliminary Eligibility Test (UPSSSC PET) examination, in Prayagraj on Friday. (ANI Photo)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 414 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक और श्रेणीवार कटऑफ अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। भर्ती 417 पदों के लिए निकाली गई थी।

यह भर्ती विज्ञापन संख्या 04-परीक्षा/2024 के तहत निकाली गई थी। इसकी लिखित मुख्य परीक्षा 16 फरवरी 2025 को हुई थी। परीक्षा के बाद आयोग ने अर्हता जांच और अभिलेख परीक्षण पूरा किया। इसके बाद 417 पदों के सापेक्ष 414 अभ्यर्थियों के चयन को मंजूरी दी गई।

श्रेणीवार चयन का ब्योरा आयोग के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों में 168 अनारक्षित वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति के 87, अनुसूचित जनजाति के चार, अन्य पिछड़ा वर्ग के 114 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 41 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने कहा कि क्षैतिज आरक्षण के तहत चुने गए अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी में शामिल किया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए निर्धारित आठ पदों के मुकाबले चार अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के 20 पदों के सापेक्ष भी चार अभ्यर्थियों को चुना गया है। आयोग के मुताबिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। इसलिए इन पदों पर मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सात पदों में से चार पर चयन हुआ है। बाकी तीन पद अधियाचनकर्ता विभाग को भेजे जाएंगे।

औपबंधिक चयन और शर्तें परिणाम में 18 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रखा गया है। आयोग ने कहा कि इनका अंतिम चयन आयोग या अधियाचनकर्ता विभाग के फैसले पर निर्भर करेगा। भर्ती से जुड़ी विशेष अनुज्ञा याचिकाओं, विशेष अपीलों और रिट याचिकाओं पर अदालतों के आने वाले आदेश भी परिणाम पर लागू होंगे।

कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पद विभाग के तकनीकी कामकाज से जुड़े हैं। इन पदों पर नियुक्त कर्मचारी खाद्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण करने, उनकी गुणवत्ता जांचने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े तकनीकी कार्यों में सहायता करेंगे। इससे गुणवत्ता पर निगरानी और मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

सूचना के मुताबिक, नियुक्तियों से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। विभाग को नमूनों की जांच और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों में मदद मिलेगी। हालांकि, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने या कार्यभार संभालने की तारीख नहीं बताई गई है।