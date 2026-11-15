यूपी के युवाओं को मिलेंगे 25 लाख और टैबलेट, आज लखनऊ से शुरुआत

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि संसाधनों की कमी किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए। प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिख सके, इसके लिए उसे जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट बांटने की शुरुआत शनिवार को लखनऊ से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर युवाओं के भविष्य और उनके लिए आधुनिक संसाधनों की जरूरत को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। उसे इसके लिए अवसर और आधुनिक संसाधनों की जरूरत है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा चुकी है। अब इसी योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

तकनीक से मिले अवसर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि संसाधनों की कमी किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए। प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिख सके, इसके लिए उसे जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस पहल को डिजिटल इंडिया के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि सरकार युवाओं तक आधुनिक तकनीक की पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि 60 लाख से अधिक युवाओं को पहले ही डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, जारी जानकारी में नए टैबलेट के वितरण की समयसीमा, जिलावार आवंटन और लाभार्थियों के चयन का अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है।

पिछली सरकारों पर निशाना मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर युवाओं के भविष्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने युवाओं को अवसर और तकनीक उपलब्ध कराने की ठोस पहल करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा।

योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, युवाओं की प्रतिभा को तकनीक का साथ देने के लिए पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है और युवाओं को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ जरूरी संसाधन भी मिलने चाहिए। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक या अन्य संसाधनों की कमी उनकी प्रगति में बाधा न बने।