यूपी ने बिजली आपूर्ति में बनाया नया रिकॉर्ड, 31,824 मेगावाट पीक डिमांड पूरी

भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी कर बिजली आपूर्ति में नया कीर्तिमान बनाया। सरकार के अनुसार शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे से अधिक बिजली दी गई।

भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 31,824 मेगावाट की पीक डिमांड सफलतापूर्वक पूरी की है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह अब तक किसी भी राज्य द्वारा की गई सबसे अधिक विद्युत आपूर्ति है।

सरकार के अनुसार 24 मई की रात 10:29 बजे यह रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी की गई। इसी अवधि में महाराष्ट्र ने 29,463 मेगावाट बिजली आपूर्ति की। सरकार ने कहा कि पीक डिमांड आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

प्रदेश सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

“योगी सरकार का उद्देश्य हर घर, हर गांव और हर शहर तक निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है, जिस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं,” बयान में कहा गया।

सरकार के मुताबिक 24/25 मई की रात 1 बजे 29,933 मेगावाट और रात 3 बजे 30,569 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। वहीं 25 मई की दोपहर 2 बजे 29,616 मेगावाट की मांग पूरी की गई।

यूपीपीसीएल के निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने कहा, “स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को शहरी क्षेत्रों, तहसील, नगर पंचायत, महानगर, मंडल मुख्यालय और उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई है। बुंदेलखंड में सिर्फ 22 मिनट के लिए बिजली काटी गई थी।”

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोस्टर से अधिक बिजली आपूर्ति की गई।

निदेशक वितरण ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में भी औसत 22 से 22.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का रोस्टर है। इससे आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।”

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) एवं यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश में सभी को निर्बाध विद्युत देने का प्रयास किया जा रहा है। सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को युद्धस्तर पर विद्युत आपूर्ति के कार्यों में लगाया गया है।”

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा, “उत्तर प्रदेश आज देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है।”