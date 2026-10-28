यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर

यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लाखों श्रमिकों की आय प्रभावित करेगा। एक अक्टूबर 2026 से लागू नई दरें कौशल और जिले के अनुसार वेतन तय करती हैं। साथ ही सरकार निवेश और उद्योग विस्तार पर जोर दे रही है। जानिए किस श्रेणी को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी और क्यों।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की नई दरें लागू की हैं। इससे अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से 238.39 रुपये तक की वृद्धि हुई है। नई दरें एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश निवेश, नवाचार और उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को जारी शासनादेश के अनुसार, मजदूरी में संशोधन जनवरी से जून 2026 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 431 अंकों के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई में हुए बदलाव के अनुरूप श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराना है।

श्रमिकों की नई मजदूरी दरें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,883.59 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों की 17,106.39 रुपये तय की गई है। इन श्रेणियों में क्रमशः 193.59 रुपये, 212.41 रुपये और 238.39 रुपये की मासिक वृद्धि हुई है।

अन्य नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,189.68 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की 16,250.86 रुपये होगी। वहीं, प्रदेश के शेष जिलों में ये दरें क्रमशः 12,530.25 रुपये, 13,782.30 रुपये और 15,438.42 रुपये निर्धारित की गई हैं।

श्रम विभाग ने संबंधित नियोजकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। दैनिक न्यूनतम मजदूरी मासिक दर का 1/26 हिस्सा होगी। जिन कर्मचारियों को पहले से संशोधित दरों से अधिक मजदूरी मिल रही है, उन्हें अधिक भुगतान मिलता रहेगा।

निवेश और रोजगार पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल से उत्तर प्रदेश निवेश, नवाचार और उद्योग का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए स्पष्ट दृष्टि और ठोस कार्ययोजना का अभाव था। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार ने सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के मंत्र के जरिए औद्योगिक विकास की नई कार्यसंस्कृति विकसित की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं, मौजूदा परियोजनाओं को गति देने और निवेश को उत्पादन में बदलने पर चर्चा की जाएगी।