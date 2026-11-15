यूपी में 5.19 लाख पूर्व सैनिक, मेरठ में पुनर्मिलन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

मेरठ में शनिवार के पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी से हर साल 10–12 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। साथ शहीद परिवारों हेतु 50 लाख रुपये और आश्रित को नौकरी का प्रावधान बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर होगा। उनके मुताबिक, परिवारों को मिलाकर यह सैनिक समुदाय करीब 15 से 20 लाख लोगों का है, जो राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश में हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण बताया।

पूर्व सैनिकों के लिए कदम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं में सैनिकों और शहीदों के परिवारों का सम्मान शामिल नहीं था। उनके अनुसार, वन रैंक-वन पेंशन योजना को भी दशकों तक लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इसके साथ ही शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत और समूह ख के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जारी जानकारी में इस रोजगार के लिए अवधि या अलग-अलग क्षेत्रों का ब्योरा नहीं दिया गया है।

रक्षा उत्पादन की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रक्षा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पहलों से रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका सामने आती है। उन्होंने सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण सरकार का राष्ट्रीय संकल्प बताया।