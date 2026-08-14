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यूपी का एक्सप्रेसवे नेटवर्क, विकास की नई रफ्तार

By Dakshita Ojha
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यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क शहरों, गांवों और बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे सफर आसान होने के साथ व्यापार, लॉजिस्टिक्स, निवेश और उद्योगों को भी गति मिल रही है।

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यूपी का विस्तृत एक्सप्रेसवे नेटवर्क सफर को आसान बनाने के साथ गांवों, शहरों और बाजारों के बीच दूरी कम कर रहा है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार कर रही हैं।
यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क की तस्वीर समझिए: 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए प्रदेश में यात्रा, व्यापार और निवेश को नई गति मिल रही है। जानिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से यूपी के विकास को कैसे मिल रहा है नया आधार।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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