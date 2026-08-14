यूपी का एक्सप्रेसवे नेटवर्क, विकास की नई रफ्तार

यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क शहरों, गांवों और बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे सफर आसान होने के साथ व्यापार, लॉजिस्टिक्स, निवेश और उद्योगों को भी गति मिल रही है।

यूपी का विस्तृत एक्सप्रेसवे नेटवर्क सफर को आसान बनाने के साथ गांवों, शहरों और बाजारों के बीच दूरी कम कर रहा है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार कर रही हैं।