अयोध्या में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय: योगी

अयोध्या दसवें दीपोत्सव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, सरयू तट पर लाखों दीप जलेंगे और रामायण-आधारित झांकियां, शोभायात्राएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या अपने दसवें दीपोत्सव के स्वागत की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में उन्होंने दीपोत्सव को शहर में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति बताया। उनके अनुसार, सरयू तट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे और रामायण से जुड़े प्रसंगों पर आधारित झांकियां, शोभायात्राएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव का हिस्सा होंगे।

दीपोत्सव और सांस्कृतिक विरासत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपों की रोशनी प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और सनातन संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि दीपोत्सव की शुरुआत 2017 में 1.71 लाख दीपों से हुई थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह आयोजन अब देश और विदेश के रामभक्तों की आस्था और उत्साह का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन का नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को उन पीढ़ियों की आकांक्षाओं से भी जोड़ा, जो अयोध्या को त्रेतायुग से जुड़ी उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप देखने की इच्छा रखती थीं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन आस्था की विजय, सांस्कृतिक स्वाभिमान और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है। ये विचार मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में व्यक्त किए।

2017 के बाद विकास आदित्यनाथ ने अयोध्या में हुए बदलावों का श्रेय 2017 के बाद राज्य सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने भव्य राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, सुसज्जित रामपथ, विकसित घाटों, आधुनिक सुविधाओं और सोलर सिटी के रूप में शहर के विकास का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से अयोध्या में आस्था और आधुनिकता का संगम दिखाई देता है।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि 2017 से पहले अयोध्या उपेक्षा, अव्यवस्था और बदहाल स्थिति का सामना कर रही थी। उन्होंने रामभक्तों पर गोली चलाए जाने और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने की घटनाओं का उल्लेख किया। इन संदर्भों के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार को अयोध्या के विकास में रुचि नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव अयोध्या के पुनर्वैभव की सबसे मनोहारी अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार, यह उत्सव धार्मिक परंपराओं के साथ शहर में हुए बदलावों को भी सामने लाता है। दीपोत्सव के आयोजन में स्थानीय लोगों और देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की भागीदारी रहने की उम्मीद है।