त्योहारों पर सुरक्षा के लिए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, 24 घंटे निगरानी के निर्देश

दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं की व्यापक तैयारी शुरू की है।

उन्होंने अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखने के निर्देश दिए। अफवाह, भ्रामक सूचना या शरारतपूर्ण बयान से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था अयोध्या में सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अंतरजनपदीय और स्थानीय यातायात के लिए पहले से रूट डायवर्जन प्लान तैयार करने और उसका व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए।

प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। धनतेरस और दीपावली के दौरान प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24 घंटे पुलिस निगरानी, पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और पीआरवी-112 को लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए।

पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएंगे। अग्निशमन विभाग को फायर टेंडर और जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है।

सुविधाओं और जनहित पर जोर मुख्यमंत्री ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को सभी इलाकों में सफाई और प्रकाश व्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमित सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग के साथ जलभराव, कूड़े और सड़कों के गड्ढों की समस्या दूर करने को कहा गया। त्योहारों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसें चलाने और अनफिट व डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने को कहा गया। निजी बसों में मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

किसानों और कर्मचारियों के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में घटतौली की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने और सेवानिवृत्त पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का जल्द निस्तारण करने को कहा। आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पहले उनके खातों में भेजने के निर्देश दिए गए।