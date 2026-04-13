रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 शुरू, किसानों के लिए तकनीक, योजनाओं और बाजार पर जोर

वैज्ञानिकों, किसानों और अधिकारियों के साझा मंच पर सिंचाई, बागवानी, मशीनरी, प्रसंस्करण और सरकारी सहायता पर चर्चा

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शुक्रवार को शुरू हुए उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में खेती को बीज से बाजार तक जोड़ने, नई तकनीक किसानों तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यह महोत्सव 13 अप्रैल तक चलेगा।

कार्यक्रम में किसानों के लिए बीज, उर्वरक, बागवानी, सिंचाई प्रबंधन, बैंकिंग सेवाओं, कृषि यंत्रों और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों से जुड़े स्टॉल लगाए गए। राज्य सरकार के अनुसार, किसानों की सुविधा के लिए “ई-फॉर्म्स” ऐप भी लॉन्च किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में चिन्हित किया है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन, सिंचाई और समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की खरीद 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिसमें 40 रुपये का बोनस शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है और किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जिला राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और यहां का बासमती चावल कई देशों तक पहुंच रहा है। उनके अनुसार, महोत्सव का उद्देश्य किसानों को केवल खेती तक सीमित न रखकर उन्हें बाजार, प्रसंस्करण और नई तकनीकों से भी जोड़ना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह महोत्सव किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि यहां उन्हें सरकारी योजनाओं, कृषि संबंधी नई जानकारियों और बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और किसान उसकी मुख्य शक्ति हैं।

उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान कल्याण से जुड़े कदमों का भी उल्लेख किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए भी अवसर हैं और स्टार्टअप के जरिए खेती तथा बाजार के बीच बेहतर जुड़ाव बनाया जा सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस आयोजन में किसान, वैज्ञानिक, शोध और तकनीक को एक मंच पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां 20 विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें एकीकृत खेती, लाभकारी खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियां शामिल हैं। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए कृषि रोडमैप तैयार कर रही है और खेती से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक की श्रृंखला को मजबूत करने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने और दलहन की खरीद एमएसपी पर करने की बात भी दोहराई गई।