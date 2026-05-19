केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया, जहां ग्रामीणों को विभिन्न ऑनलाइन और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अमित शाह ने गांव स्थित सीआरपीएफ कैंप का दौरा करने के बाद इमली प्रसंस्करण केंद्र में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने उन्हें बताया कि इमली प्रसंस्करण और बिक्री से उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

इस दौरान अमित शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद भी चखा और कहा कि यहां की इमली में मिठास है।

स्व-सहायता समूह की सदस्य लंबी नाग ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं सालाना लगभग Rs 1 लाख तक आय अर्जित कर सकेंगी।

गांव में डिजिटल सेवाओं की सुविधा अमित शाह ने सेवा सेतु केंद्र का भी दौरा किया, जहां ग्रामीणों के लिए आधार कार्ड, ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट और विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें इन सेवाओं के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही सुविधाएं मिलने लगी हैं।

अधिकारियों के अनुसार, केंद्र में जन्म, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही महिलाओं को “बैंक सखी” के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे गांव में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी सहायता उपलब्ध करा सकेंगी।

कौशल विकास पर जोर गृह मंत्री ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया, जहां महिलाओं को बेसिक और एडवांस सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र में भी महिलाओं से बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ाने और पशुओं के लिए पोषक आहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकासशील और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बस्तर में विकास कार्यों पर जोर दौरे के दौरान अमित शाह ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद में कमी आने के बाद अब क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास अगले एक वर्ष में दूरस्थ गांवों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच को और मजबूत करना है।