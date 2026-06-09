मिशन रोजगार के तहत 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र, पंजाब में सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 67,037 पहुंचा

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के तहत 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिससे सरकारी नौकरियों की संख्या 67,037 तक पहुंच गई। इस प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे युवाओं में नई आशा जगी है।

पंजाब सरकार के रोजगार अभियान के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राज्य सरकार के अनुसार इसके साथ ही मार्च 2022 से अब तक दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 हो गई है।

नियुक्ति पत्र तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय निकाय, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पशुपालन, लोक निर्माण, आवास निर्माण एवं शहरी विकास सहित विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को सौंपे गए।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार का पक्ष समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन का आधार केवल योग्यता, मेहनत और पारदर्शी प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार में उम्मीदवारों के चयन का एकमात्र मापदंड कड़ी मेहनत, समर्पण और योग्यता है। वह दिन गए जब सरकारी नौकरियां रिश्वत, सिफारिशों या राजनीतिक संबंधों के आधार पर बांटी जाती थीं। आज योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए हैं और सभी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गई हैं।

पेपर लीक पर टिप्पणी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए पंजाब की स्थिति का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, “2017 से अब तक देश भर में लगभग 93 परीक्षा पेपर लीक होने की रिपोर्ट मिली है। नीट समेत प्रमुख परीक्षाओं से जुड़ी ऐसी घटनाओं ने लाखों युवाओं को निराश किया है। हालांकि, 2022 में हमारी सरकार के सत्ता संभालने के बाद पंजाब में एक भी पेपर लीक होने की घटना सामने नहीं आई है।”

शिक्षा सुधारों पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई पहलें शुरू की हैं।

उन्होंने कहा, “जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो स्कूल शिक्षा में पंजाब देश भर में 27वें स्थान पर था। आज नीति आयोग के अनुसार पंजाब ने स्कूल शिक्षा में केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है।”

सरकार के अनुसार:

118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं

शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है

विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की विशेष तैयारी की व्यवस्था की गई है

सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य पहलें:

25 नई आईटीआई का निर्माण

13 आईटीआई का उन्नयन

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर Rs 20 करोड़ खर्च

8 पॉलिटेक्निक में साइबर-फिजिकल सिस्टम लैब

5 पॉलिटेक्निक में इनोवेशन लैब

नंगल में Rs 23 करोड़ की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को तेजी से बदल रही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार करना भी है।”

ठेका कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित व्यवस्था मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लगभग 65,000 ठेका कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता खोलने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, “एक बड़े जन हितैषी फैसले में राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रणाली को खत्म करने और लगभग 65,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।”

सरकार के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सरकारी रोजगार और बाद में नियमित सेवा का अवसर मिल सकेगा।

उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया कार्यक्रम में शामिल कई चयनित उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।

धूरी के रणजोध सिंह ने योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की सराहना की। अमृतसर की मनप्रीत कौर ने कहा कि उन्हें बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिली, जबकि मोहाली की परमीत कौर ने इसे अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।