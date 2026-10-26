UMI 2026: ओडिशा में महिला ई-बस चालक की कहानी ने दिखाई समावेशी परिवहन की राह

अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी और राज्य की पहली महिला इलेक्ट्रिक बस चालक सुभलक्ष्मी महानंदा की मुलाकात ने महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों को रेखांकित किया।

ओडिशा की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी के साथ राज्य की पहली महिला इलेक्ट्रिक बस चालक सुभलक्ष्मी महानंदा।

भुवनेश्वर में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के दौरान एक मुलाकात ने ओडिशा में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की तस्वीर सामने रखी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी ने केओंझर जिले की रहने वाली ओडिशा की पहली महिला इलेक्ट्रिक बस चालक सुभलक्ष्मी महानंदा से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रशासनिक प्रयासों और महिलाओं के साहस के बीच संबंध को दर्शाती है।

सुभलक्ष्मी महानंदा इलेक्ट्रिक अम बस चलाती हैं। केओंझर से बस चालक की जिम्मेदारी तक का उनका सफर उन संभावनाओं को सामने लाता है, जो प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और रोजगार के अवसर मिलने से बन सकती हैं। सार्वजनिक परिवहन में महिला चालक की मौजूदगी उन युवतियों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, जिन्होंने अब तक इस पेशे को अपने करियर के विकल्प के रूप में नहीं देखा है।

यह मुलाकात 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन और दूसरे नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान हुई। भुवनेश्वर में 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक आयोजित इन कार्यक्रमों की खास बात यह रही कि यूएमआई का आयोजन पहली बार पूर्वी भारत में किया गया। इसमें शहरी परिवहन, पहुंच और शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

महिलाओं के लिए परिवहन क्षेत्र में अवसर ओडिशा में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय किया जा रहा है। कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त और कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट (सीआरयूटी) के प्रबंध निदेशक का सहयोग नीति, प्रशिक्षण, आजीविका के अवसरों और परिवहन संचालन से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।

सीआरयूटी ने भारी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस रखने वाली 20 महिलाओं को इलेक्ट्रिक बस चलाने का उन्नत प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा महिलाएं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में चालक, कंडक्टर और फीडर सेवा कर्मियों के रूप में भी काम कर रही हैं। इससे परिवहन सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध पेशेवर विकल्प भी सामने आ रहे हैं।

महिलाओं को रोजगार के साथ उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में आत्मनिर्भर महिला सुवाहक यानी एएमए सुवाहक पहल की परिकल्पना की गई है। इसके तहत ओडिशा में महिलाओं के नेतृत्व वाले 2,450 परिवहन उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पहल में वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दो लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को ड्राइविंग और उद्यमिता का निःशुल्क प्रशिक्षण तथा लाइसेंस संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और पात्र महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ाव के जरिए महिलाओं को वाहन स्वामित्व और प्रशिक्षण के आधार पर कमाई के अवसरों से जोड़ने का प्रयास है।

सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ये कोशिशें राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। सीआरयूटी का संचालन पहले एक शहर तक सीमित था, लेकिन अब इसके नेटवर्क में 138 मार्गों पर 770 बसें शामिल हैं। इसके बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है। वहीं, टिकटिंग से जुड़े करीब 48 प्रतिशत लेनदेन नकदरहित तरीके से हो रहे हैं।

यूएमआई 2026 में सीआरयूटी के पवेलियन में अम बस सेवा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ओडिशा यात्री प्लेटफॉर्म, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, डिजिटल टिकटिंग, सुरक्षा और सुलभता से जुड़ी पहलों को प्रदर्शित किया गया। सीआरयूटी ने कार्यक्रम की योजना बनाने, समन्वय और आयोजन के क्रियान्वयन में भी सहयोग किया।

इस वर्ष सम्मेलन की थीम “डिजिटल युग में शहरी पहुंच और रहने योग्य शहर” रही। यूएमआई और नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव के माध्यम से परिवहन व्यवस्था, तकनीक और सार्वजनिक सेवाओं की मदद से समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने पर विचार-विमर्श हुआ।

इस व्यापक चर्चा के बीच सुभलक्ष्मी की कहानी ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव का मानवीय पक्ष सामने रखा। किसी महिला का बस की कमान संभालना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और अवसरों तक पहुंच जैसे कई पहलू जुड़े हैं।