यूसीसी पर समिति ने सरकार को सौंपी अंतिम रिपोर्ट, अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखने की सिफारिश

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति ने महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट सरकार की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के मुताबिक है और भविष्य के विधायी कदमों के लिए तैयार की गई है।

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी। राज्य सरकार के अनुसार, तीन खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में समिति की अनुशंसाएं, प्रस्तावित विधेयक का मसौदा और जन-परामर्श का विवरण शामिल है। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है।

मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन सौंपने पर समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया मौजूद रहे। सरकार ने बताया कि रिपोर्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए विधि विभाग को भेज दिया गया है।

तीन खंडों में रिपोर्ट सरकार के अनुसार, प्रतिवेदन के पहले खंड में समिति की अनुशंसाएं शामिल हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न कानूनों एवं प्रथाओं का अध्ययन कर 10 अध्यायों में सुझाव दिए गए हैं।

दूसरे खंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप शामिल है। सरकार के मुताबिक, मसौदा मध्य प्रदेश में प्रचलित कानूनों और नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं।

तीसरे खंड में जिला स्तर, राज्य स्तर और वेबसाइट के माध्यम से किए गए जन-परामर्श का विवरण दिया गया है। सरकार के अनुसार, समिति को 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनका प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

समिति ने अपनी अनुशंसाओं में अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया है।

आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुसार, समिति को विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषयों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

सरकार का कहना है कि मसौदा तैयार करते समय लैंगिक समानता, प्रचलित रीति-रिवाजों का सम्मान, विविध परंपराओं को अप्रभावित रखना तथा संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने समिति की अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह तथा सदस्य अनूप नायर का भी आभार व्यक्त किया, जो बैठक में उपस्थित नहीं थे।

सरकार के अनुसार, अब विधि विभाग रिपोर्ट का परीक्षण करेगा। इसके बाद आवश्यक संशोधन और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया पूरी होने पर प्रस्तावित विधेयक मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने पर इसे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।