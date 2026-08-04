आंध्र प्रदेश में पावरग्रिड की दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं का लोकार्पण, 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जो कर्नूल और अनंतपुरम के हरित ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंचाने में मदद करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) की दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं का लोकार्पण किया और एक नई ट्रांसमिशन परियोजना की आधारशिला रखी। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक उपक्रम पावरग्रिड की इन परियोजनाओं का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण ढांचे को मजबूत करना और कर्नूल तथा अनंतपुरम जैसे प्रमुख हरित ऊर्जा क्षेत्रों से उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक निर्बाध रूप से पहुंचाना है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने लगभग Rs 3,547 करोड़ की लागत से विकसित कर्नूल विंड एनर्जी ज़ोन/सोलर एनर्जी ज़ोन (आंध्र प्रदेश) ट्रांसमिशन प्रणाली (भाग-ए एवं भाग-बी) तथा लगभग Rs 823 करोड़ की लागत से विकसित अनंतपुरम (2,500 मेगावाट) और कर्नूल (1,000 मेगावाट) सोलर एनर्जी ज़ोन के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की।
इन परियोजनाओं को कर्नूल और अनंतपुरम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उत्पादित बिजली की निकासी और उसे राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से विभिन्न राज्यों तक पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और देश के स्वच्छ ऊर्जा ढांचे को मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर, गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा तथा आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Rs 5,550 करोड़ की नई परियोजना से जुड़ेगी अतिरिक्त 4.5 गीगावाट हरित ऊर्जा
प्रधानमंत्री ने लगभग Rs 5,550 करोड़ की लागत से विकसित की जाने वाली कर्नूल-IV नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईज़ेड) चरण-I (4.5 गीगावाट) एकीकरण ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नूल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से अतिरिक्त 4.5 गीगावाट हरित ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना है।
विज्ञप्ति के अनुसार दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं के संचालन और नई परियोजना की शुरुआत को भारत की हरित ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन परियोजनाओं से देशभर में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी पारेषण को बढ़ावा मिलेगा और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान मिलने की उम्मीद है।
पावरग्रिड के अनुसार 30 जून 2026 तक कंपनी 291 सब-स्टेशनों, 1,86,595 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों तथा 6,34,516 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का संचालन कर रही है। कंपनी ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उपयोग से उसने लगातार 99.80 प्रतिशत से अधिक ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता बनाए रखी है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।