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लुधियाना में दो नए स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू, सरकारी शिक्षा के विस्तार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का जोर

By Dakshita Ojha
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में दो नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया, जिससे सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को और बेहतर बनाने का उद्देश्य है। नए स्कूलों से जिला में स्कूल ऑफ एमिनेंस की कुल संख्या 16 हो गई है।

लुधियाना में दो नए स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू, सरकारी शिक्षा के विस्तार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का जोर
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को लुधियाना के किदवई नगर और मिलर गंज में दो नए स्कूल ऑफ एमिनेंस जनता को समर्पित किए। इन दोनों स्कूलों के शुरू होने के साथ जिले में स्कूल ऑफ एमिनेंस की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि हर वर्ग के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे निवेश, आधुनिक आधारभूत ढांचे और शिक्षकों के प्रशिक्षण ने सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं।

नए परिसरों में आधुनिक सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि किदवई नगर स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस का निर्माण लगभग 10.62 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 8,300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बने इस परिसर में 60 कमरे हैं, जिनमें 27 कक्षाएं, सात आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम और नौ शौचालय शामिल हैं।

मिलर गंज स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 3.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। 1,800 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बने इस भवन में 22 कमरे हैं, जिनमें 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष और छह शौचालय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भवन में लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले इंद्रपुरी में भी अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया जा चुका है, जहां स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वहां विद्यार्थियों की संख्या 1,320 से बढ़कर 1,788 हो गई है।

उन्होंने कहा कि लुधियाना जिले के लगभग 200 सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का उन्नयन किया गया है और जिले में करीब तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

शिक्षा सुधार और उपलब्धियों का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के कारण पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के समय पंजाब स्कूल शिक्षा में 27वें स्थान पर था, जबकि अब राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के 80 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 125 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा पास की है और लुधियाना के 155 विद्यार्थियों ने जेईई तथा नीट परीक्षाओं में सफलता हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठकों में लगभग 24 लाख अभिभावकों ने भाग लिया। राज्य में लगभग 20,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें 12,000 छात्राएं शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत की, कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया तथा शिक्षकों और विद्यालय स्टाफ से मुलाकात की। कई विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाए गए चित्र और स्केच भेंट किए तथा उनसे ऑटोग्राफ भी लिए।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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