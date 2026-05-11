टाइगर स्टेट से आगे बढ़कर ‘वाइल्डलाइफ मॉडल’ बनने की ओर मध्यप्रदेश, कूनो में दो मादा चीते जंगल में छोड़े जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 और 11 मई को कूनो नेशनल पार्क के दौरे पर रहेंगे, जहां बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को सॉफ्ट रिलीज बाड़े से जंगल में छोड़ा जाएगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 और 11 मई को श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को सॉफ्ट रिलीज बाड़े से वन क्षेत्र में मुक्त करेंगे। हालांकि यह केवल चीता परियोजना का एक और चरण नहीं माना जा रहा, बल्कि राज्य सरकार इसे मध्यप्रदेश के व्यापक वन्यजीव संरक्षण मॉडल के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, मध्यप्रदेश अब केवल “टाइगर स्टेट” की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बहु-प्रजाति संरक्षण, वन्यजीव कॉरिडोर, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, वैज्ञानिक पुनर्वास और इको-टूरिज्म आधारित संरक्षण मॉडल विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए नौ चीतों को पहले क्वारंटीन से सॉफ्ट रिलीज बाड़ों में स्थानांतरित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, चीते स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक अप्रैल 2026 में कूनो में चार शावकों के जन्म के बाद ‘प्रोजेक्ट चीता’ के तहत चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। इनमें भारत में जन्मी मादा चीता से पैदा हुआ पहला जंगली कुनबा भी शामिल बताया गया है।

राज्य सरकार अब कूनो को केवल चीता पुनर्वास क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक संरक्षण और ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को चीतों के दूसरे आवास तथा नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को तीसरे बड़े चीता लैंडस्केप के रूप में विकसित किया जा रहा है।

चीता परियोजना के साथ-साथ राज्य में टाइगर रिजर्व नेटवर्क का भी विस्तार किया गया है। दिसंबर 2024 में रातापानी को मध्यप्रदेश का आठवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 763.8 वर्ग किमी कोर और 507.6 वर्ग किमी बफर क्षेत्र शामिल है। सरकारी नोट के अनुसार, यह प्रस्ताव करीब 17 वर्षों तक लंबित रहा था।

इसके बाद मार्च 2025 में शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क को राज्य का नौवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहां मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि अब संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती जंगलों के भीतर नहीं, बल्कि जंगलों की सीमाओं और कॉरिडोर क्षेत्रों में बढ़ते दबाव से जुड़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएच-46 के इटारसी-बैतूल खंड समेत विभिन्न मार्गों पर वन्यजीव-अनुकूल अंडरपास और ओवरपास विकसित किए जा रहे हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच जैसे प्रमुख टाइगर लैंडस्केप को जोड़ने वाले कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है।

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए राज्य कैबिनेट ने 47.11 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसमें निगरानी प्रणाली, सोलर फेंसिंग, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम और सामुदायिक हस्तक्षेप शामिल हैं। वहीं वन्यजीव हमलों में मृत्यु पर मुआवजा राशि 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

मध्यप्रदेश गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में भी देश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। भोपाल के केरवा स्थित वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर को वन विहार नेशनल पार्क और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। सरकारी बयान में विदिशा से बचाए गए एक सिनेरियस गिद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसे उपचार के बाद फरवरी 2026 में छोड़ा गया और बाद में वह मध्य एशिया की ओर हजारों किलोमीटर तक उड़ान भरता पाया गया।

राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। अप्रैल 2025 में सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित की गई, जो राज्य की 25वीं वन्यजीव अभयारण्य बनी। इसके अलावा ओंकारेश्वर और अन्य क्षेत्रों में भी संरक्षण परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि बैतूल का ताप्ती क्षेत्र राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सरकार ने घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ संरक्षण पर भी जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, हाल में कूनो नदी में घड़ियाल और कछुए छोड़े गए, जबकि नर्मदा बेसिन में मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में बसाने की परियोजना को भी जैव विविधता बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। चीता परियोजना, टाइगर रिजर्व विस्तार और इको-टूरिज्म गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।