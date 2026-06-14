व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा व्यापारी आयोग: केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के गठन की घोषणा की, जो छोटे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि यह आयोग भ्रष्टाचार समाप्त करने और व्यापारियों की आवाज़ को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के माध्यम से राज्य के व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जालंधर में आयोजित बैठक में केजरीवाल ने कहा कि आयोग राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर काम कर रहा है।
आयोग की प्रमुख बातें
- पूरे पंजाब में करीब ८०० बाजारों की पहचान
- व्यापारियों की समस्याओं का दस्तावेजीकरण
- शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था
- स्थानीय बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान
केजरीवाल ने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने पंजाब राज्य व्यापारी आयोग का गठन किया है।”
उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों के दौरान व्यापारियों से अवैध वसूली की जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
गैंगस्टर और नशे के मुद्दे पर टिप्पणी
केजरीवाल ने अपने संबोधन में अपराधी गिरोहों की गतिविधियों और नशे के कारोबार का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश अपराधी गिरोह पिछली सरकारों के दौर में उभरे और वर्तमान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “एक अपराधी गिरोह का सरगना अभी भी बचा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह प्रवर्तन निदेशालय समर्थक दल का दामाद है और उसे उसका संरक्षण प्राप्त है।”
उन्होंने गुजरात के रास्ते नशे की तस्करी को लेकर भी आरोप लगाए।
भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के उन आरोपों को लगातार खारिज किया है जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जाती है। पार्टी का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियां कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम करती हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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