हरियाणा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल सम्मानित
स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूलों को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन और नवाचार के लिए मिला सम्मान
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पीएम श्री स्कूलों और मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सम्मानित किया। इन विद्यालयों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
पीएम श्री स्कूलों की श्रेणी में हिसार के पीएम श्री जीएसएसएस गंगवा ने पहला स्थान हासिल किया। गुरुग्राम के पीएम श्री जीएसएसएस चक्करपुर को दूसरा और रेवाड़ी के पीएम श्री जीएसएसएस पालहवास को तीसरा स्थान मिला।
मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में अंबाला के जीएमएसएसएसएस शाहजादपुर ने पहला स्थान हासिल किया। कुरुक्षेत्र के जीएमएसएसएसएस बाबैन को दूसरा और जीएमएसएसएसएस हांसी को तीसरा स्थान मिला। इस अवसर पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
तय मानकों के आधार पर हुआ चयन
पुरस्कार पाने वाले विद्यालयों का चयन वस्तुनिष्ठ और मेरिट आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इसके तहत विद्यालयों का मूल्यांकन बुनियादी ढांचे, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, सीखने के परिणाम, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और शिक्षकों की क्षमता समेत विभिन्न मानकों पर किया गया।
मूल्यांकन में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और विद्यालय प्रबंधन को भी शामिल किया गया। निर्धारित मानकों के लिए तय किए गए वस्तुनिष्ठ संकेतकों के आधार पर अंतिम रैंकिंग तैयार की गई।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य को प्रोत्साहित करना और राज्य के अन्य विद्यालयों को भी नवाचार तथा निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने सम्मानित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी तथा कहा कि इन विद्यालयों की उपलब्धियां राज्य के अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी।
पीएम श्री योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री योजना का उद्देश्य मौजूदा सरकारी विद्यालयों को मजबूत कर उन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करना है। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और विद्यार्थियों के लिए बेहतर सीखने के अवसरों पर जोर दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि पीएम श्री विद्यालय विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उनमें 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
राज्य में वर्तमान में 251 पीएम श्री स्कूल और 218 मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। सरकार के अनुसार, ये विद्यालय सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यालय लगातार बेहतर प्रदर्शन करे और हर बच्चे को उसकी प्रतिभा तथा क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले।
‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ की दिशा में योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री और मॉडल संस्कृति विद्यालय ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, कौशल विकास और विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य सरकार ने कहा कि पुरस्कार ऐसे विद्यालयों की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों को सामने लाने का माध्यम हैं, ताकि अन्य सरकारी विद्यालय भी प्रभावी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें।
इन विद्यालयों को मिला सम्मान सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और विद्यार्थियों के लिए भविष्य के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर सरकार के जोर को भी दर्शाता है। यह प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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