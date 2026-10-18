दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार के संयुक्त आयोजन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व बच्चों के लिए रखा गया विशेष कार्यक्रम, समापन दिवस पर शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगे शामिल

दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर पारंपरिक नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्रसाल स्टेडियम में तीन दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पर्यटन द्वारा दिल्ली सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में गरबा और डांडिया के साथ संगीत तथा खान-पान की व्यवस्था की गई है। महोत्सव के माध्यम से लोगों को पारंपरिक लोककलाओं से जुड़ने और सामूहिक रूप से उत्सव मनाने का अवसर दिया जा रहा है।

दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 17 अक्टूबर को महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दिन का कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों को समर्पित रहा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों ने आयोजन में भाग लिया। उन्होंने संगीत और नृत्य से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए महोत्सव का आनंद लिया।

आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय लोकनृत्य और संगीत की परंपराओं को प्रोत्साहित करना तथा नवरात्रि के दौरान लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में अलग-अलग समूहों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

गरबा और डांडिया के साथ संगीत और खान पान की व्यवस्था महोत्सव में गरबा और डांडिया नृत्य के साथ संगीत से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, यहां आने वाले लोगों के लिए खान-पान के विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध हैं। आयोजन में पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ उत्सव के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है, ताकि आगंतुक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खान-पान का भी अनुभव कर सकें।

गरबा और डांडिया नवरात्रि से जुड़े प्रमुख लोकनृत्य हैं। इन नृत्य रूपों का विशेष संबंध गुजरात की सांस्कृतिक परंपराओं से रहा है, जहां नवरात्रि के दौरान सामूहिक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समय के साथ इनकी लोकप्रियता देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ी है और अब विभिन्न शहरों में नवरात्रि के अवसर पर गरबा तथा डांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दिल्ली में आयोजित इस महोत्सव के जरिए लोगों को इन पारंपरिक नृत्य रूपों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। आयोजकों ने कार्यक्रम को मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक भागीदारी का माध्यम बनाने पर जोर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महोत्सव के पहले दिन भी बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और उत्सव की गतिविधियों में हिस्सा लिया।

समापन दिवस पर शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए कार्यक्रम तीन दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का समापन 18 अक्टूबर को होगा। आयोजन के अंतिम दिन शिक्षक और शिक्षिकाओं को डांडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर का कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के लिए निर्धारित किया गया था।

महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इसके तहत लोग बिना किसी प्रवेश शुल्क के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। आयोजकों ने विभिन्न समूहों को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देने के लिए अलग-अलग दिनों में विशेष गतिविधियां निर्धारित की हैं।

नवरात्रि देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जाती है। इस दौरान पूजा-अर्चना के अतिरिक्त संगीत, नृत्य और सामुदायिक आयोजन भी होते हैं। दिल्ली में आयोजित यह महोत्सव इसी सांस्कृतिक परंपरा के तहत गरबा और डांडिया को केंद्र में रखकर आयोजित किया जा रहा है। तीन दिनों के कार्यक्रम में पारंपरिक लोकनृत्य, संगीत और सामुदायिक भागीदारी को प्रमुख स्थान दिया गया है।