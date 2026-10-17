छत्रसाल स्टेडियम में तीन दिवसीय डांडिया उत्सव शुरू, युवाओं ने लिया हिस्सा

इस उत्सव का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान पारंपरिक भारतीय लोकनृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलेगा।

छत्रसाल स्टेडियम में तीन दिवसीय डांडिया और नवरात्रि उत्सव शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शुरू हुआ। दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का पहला दिन युवाओं को समर्पित रहा। आयोजकों के अनुसार, बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस उत्सव का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान पारंपरिक भारतीय लोकनृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डांडिया और गरबा नृत्य की प्रस्तुतियों के साथ संगीत कार्यक्रम, खान-पान के स्टॉल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां रखी गई हैं। आयोजकों ने बताया कि उत्सव में प्रवेश निःशुल्क है।

लोकनृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां उत्सव में पारंपरिक गुजराती नृत्य प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। इसमें प्रतिभागी पारंपरिक परिधान पहनकर हाथों में डांडिया यानी लकड़ी की छड़ियां लेकर संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। गरबा की प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन के जरिए लोगों को नवरात्रि से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने का अवसर दिया जा रहा है।

पहले दिन का कार्यक्रम खास तौर पर युवाओं के लिए रखा गया था। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संगीत की धुनों पर डांडिया तथा गरबा का आनंद लिया। हालांकि, आयोजकों ने दर्शकों की कुल संख्या, प्रस्तुतियों की संख्या या भाग लेने वाले कलाकारों के बारे में अलग से जानकारी नहीं दी है।

दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार के सहयोग से हो रहा यह आयोजन लोगों को उत्सव के माहौल में पारंपरिक नृत्य, संगीत और खान-पान से जोड़ने का प्रयास है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिन आयोजकों ने बताया कि 17 अक्टूबर का कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित रहेगा। तीन दिवसीय उत्सव का समापन 18 अक्टूबर को होगा। प्रेस विज्ञप्ति में अगले दिन के कार्यक्रमों की विस्तृत सूची या विशेष प्रस्तुतियों की जानकारी नहीं दी गई है।

डांडिया उत्सव में नृत्य और संगीत के साथ खाने-पीने के कई विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का अवसर प्रदान करता है। निःशुल्क प्रवेश होने के कारण लोग बिना टिकट शुल्क दिए कार्यक्रम में आ सकते हैं।