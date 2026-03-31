‘यशस्वी मुखिया’ बनने के लिए अब तक हजारों आवेदन मिले

पूरे बिहार के ग्राम पंचायत मुखियाओं में दिख रहा है देश के नंबर-1 सीमेंट अल्ट्राटेक और आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की अनूठी पहल ‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ में भाग लेने का उत्साह। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2026 है।

देश के नंबर-1 सीमेंट अल्ट्राटेक और आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की अनूठी पहल ‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ की गहरी छाप प्रदेश में साफ दिखने लगी है। इस अभियान के जरिए अपनी ग्राम पंचायत की विकास गाथा बताने को हर पंचायत प्रतिनिधि बेहद उत्सुक है। इस पहल में भागी बनने के लिए अब तक हजारों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यदि आप भी किसी पंचायत के मुखिया हैं और इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन भेजें, क्योंकि अंतिम तिथि पास आती जा रही है। पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2026 है।

‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों के मुखियाओं को अपने विकास कार्यों को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मुखियाओं को सम्मानित करना है, जो अपने असाधारण प्रयासों से आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। जिन्होंने अपनी पंचायत में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।

प्रयासों को मौका ‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ अभियान इस सोच को मजबूत करता है कि विकास की असली शुरुआत गांव से होती है। पंचायत के प्रतिनिधि यदि दूरदर्शिता और ईमानदारी से काम करें, तो गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है। रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास – ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज जरूरत है कि पंचायत स्तर पर ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकें। जब गांव आत्मनिर्भर होंगे, तभी राज्य और देश आत्मनिर्भर बनेंगे। ‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ अभियान इसी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मिलेगी नई पहचान पिछले वर्षों में प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जहां मुखियाओं ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रोजगार के अवसर पैदा किए। कहीं तालाबों का जीर्णोद्धार कर मछली पालन शुरू किया गया,

कहीं खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाकर पर्यटन की संभावनाएं विकसित की गईं, कहीं कचरा प्रबंधन केंद्र बनाकर खाद निर्माण शुरू किया गया। इन सभी कार्यों का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिला है। इसके अलावा कई पंचायतों में युवाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। इससे युवाओं को नया कौशल सीखने को मिला और उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। महिलाओं के जीवन में भी इस बदलाव का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचायतों की भूमिका बढ़ी है।

कई पंचायतों में लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र खोले गए हैं। स्कूलों की मरम्मत कराई गई है, चारदीवारी बनाई गई है, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की गई है। इससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। ‘अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया’ अभियान के माध्यम से ऐसे ही प्रयासों को पहचान दी जाती है।

इस कार्यक्रम की रूपरेखा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बिहार के 38 जिलों को चार जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन से 20 प्रतिभागियों को जूरी द्वारा चयनित किया जाएगा। फिर राज्य स्तर पर जूरी सदस्य कई मानकों पर इन 80 प्रतिभागियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। इनमें से 20 को ‘यशस्वी मुखिया’ घोषित किया जाएगा।

ये चार जोन होंगे जोन-1 : पटना

जोन-2 : गया

जोन-3 : मुजफ्फरपुर

जोन-4 : भागलपुर विजेताओं का होगा भव्य सम्मान राज्य स्तर पर ग्रैंड जूरी द्वारा 80 प्रतिभागियों में से 20 को ‘यशस्वी मुखिया’ घोषित किया जाएगा। इन्हें राज्य की प्रसिद्ध हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा।