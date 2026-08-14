देश के विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता: सीएम धामी

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने मृतकों और विस्थापन का दर्द झेलने वालों को किया नमन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का दर्द और उससे जुड़ी पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

मुख्यमंत्री ने विभाजन को इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि इसके दौरान लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बड़ी संख्या में परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन का असर केवल तत्कालीन समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी पीड़ा कई परिवारों की पीढ़ियों तक बनी रही।

आजादी के साथ मिला विभाजन का दर्द मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन इसी दौर में भारत के विभाजन की पीड़ा भी देशवासियों को सहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाजन की घटना भारत के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं थी।

उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपने घर और स्थान छोड़ने पड़े। अनेक परिवारों को अपने प्रियजनों से अलग होना पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा तथा विस्थापन का सामना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान हुए मानवीय नुकसान को याद करना आवश्यक है, ताकि उस दौर की पीड़ा और प्रभावित लोगों के अनुभव इतिहास का हिस्सा बने रहें।

14 अगस्त को मनाया जाता है स्मृति दिवस मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों को याद किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह दिवस उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, जिन्होंने विभाजन के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना किया। साथ ही यह उन परिवारों की पीड़ा को याद करने का माध्यम है, जो अपने घरों और अपनों से बिछड़ गए।

सामाजिक एकता और सद्भाव पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के विभाजन ने सामाजिक एकता, सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इतिहास के इस दौर को याद करते हुए समाज को सामाजिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्र कराने वाले सेनानियों और विभाजन की यातनाएं झेलने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को याद करने का उद्देश्य केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करना भी है।

भावी पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का प्रयास धामी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भावी पीढ़ी को इतिहास के उस दौर से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि देश के विभाजन के दौरान आम लोगों ने किस तरह की परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास की इन घटनाओं को याद रखने से आने वाली पीढ़ियों में देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के महत्व की समझ विकसित होगी।