दशहरा-दिवाली की तैयारी के लिए इंस्टामार्ट की क्विक इंडिया मूवमेंट सेल

मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, एयर फ्रायर, कुकवेयर और स्टोरेज प्रोडक्ट्स पर मिल रहे हैं ऑफर, ₹299 से शुरू हैं कई किचन एसेंशियल्स।*

दशहरा और दिवाली के साथ घरों में त्योहारों की तैयारियां तेज हो रही हैं। इस दौरान जहां खास पकवान बनाने और मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जाती है, वहीं किचन के जरूरी सामान को अपडेट करने की जरूरत भी महसूस होती है। ऐसे में इंस्टामार्ट की क्विक इंडिया मूवमेंट सेल (QIM) किचन और डाइनिंग से जुड़े कई उत्पादों पर ऑफर लेकर आई है।

स्विगी और इंस्टामार्ट ऐप पर उपलब्ध इस सेल में चुनिंदा ब्रांडों और विक्रेताओं के कुकवेयर, किचन अप्लायंसेज, डिनर सेट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स शामिल हैं। चुनिंदा उत्पादों पर 50-90% तक की छूट* के साथ ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक विकल्प तलाश सकते हैं।

कुकवेयर पर ऑफर: ₹299* से शुरू त्योहारों में तरह-तरह के व्यंजन तैयार करने के लिए तवा, कड़ाही और प्रेशर कुकर जैसे बर्तन रोजमर्रा के काम आते हैं। सेल में कई विकल्प उपलब्ध हैं।

बर्गनर अर्थ ब्लैक नॉन-स्टिक कॉन्केव तवा (26 सेमी): इंडक्शन पर इस्तेमाल के अनुकूल इस तवे की कीमत ₹1,035 के एमआरपी के मुकाबले ₹299* है।

ट्रामोंटिना स्टेला कड़ाही (24 सेमी): सिरेमिक नॉन-स्टिक कड़ाही की कीमत ₹1,995 के एमआरपी के मुकाबले ₹1,299* है।

बर्गनर सोरेंटो स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर (3 लीटर): इंडक्शन-कम्पैटिबल इस कुकर की कीमत ₹2,335 के एमआरपी के मुकाबले ₹999* है। गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर और एयर फ्रायर पर डील्स किचन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खाना बनाने और सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। इंस्टामार्ट की सेल में गैस स्टोव से लेकर मिक्सर ग्राइंडर और एयर फ्रायर तक कई विकल्प हैं।

ला ओपाला नोवो ओपलवेयर डिनर सेट (21 पीस): रोजमर्रा के भोजन और खास मौकों पर इस्तेमाल के लिए इस डिनर सेट की कीमत ₹3,295 के एमआरपी के मुकाबले ₹799* है।

सेलो सैफायर इंसुलेटेड सर्विंग कैसरोल (1.5 लीटर): भोजन को गर्म रखने में मदद करने वाले इस कैसरोल की कीमत ₹804 के एमआरपी के मुकाबले ₹199* है। स्टोरेज प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर त्योहारों के दौरान स्नैक्स, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री को व्यवस्थित रखने के लिए स्टोरेज कंटेनर उपयोगी हो सकते हैं। सेल में टपरवेयर के कुछ उत्पाद भी शामिल हैं।

टपरवेयर टप सेलिब्रेशन एसेंशियल स्टोरेज कंटेनर सेट (290 मिली): इस स्टोरेज सेट की कीमत ₹999 के एमआरपी के मुकाबले ₹349* है।

टपरवेयर टप सेलिब्रेशन ग्लासवेयर स्नैक सेट (305 मिली): स्नैक्स और छोटी सर्विंग्स के लिए इस सेट की कीमत ₹599 के एमआरपी के मुकाबले ₹199* है। ग्राहक इन उत्पादों के अलावा क्विक इंडिया मूवमेंट सेल में शामिल अन्य किचन और होम एसेंशियल्स के ऑफर भी स्विगी ऐप पर इंस्टामार्ट के जरिए देख सकते हैं। यह सेल 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उत्पादों की उपलब्धता और कीमतें स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

नियम एवं शर्तें लागू। छूट चुनिंदा उत्पादों और चुनिंदा स्थानों पर, स्टॉक उपलब्ध रहने तक लागू है। सभी कीमतें, ऑफर और प्रमोशन इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म पर भाग लेने वाले विक्रेताओं और ब्रांड पार्टनर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। कीमतों और उपलब्धता में स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है।