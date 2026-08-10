दोनों SUV आधुनिक कनेक्टेड तकनीक से लैस हैं, लेकिन उनका डिजिटल अनुभव अलग है।

Renault Duster और Nissan Tekton में क्या अंतर है?

Renault Duster और Nissan Tekton एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं, इसलिए पहली नज़र में दोनों SUV में कई समानताएँ दिखाई देती हैं। दोनों में समान व्हीलबेस, समान टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प और आधुनिक तकनीक देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप इन्हें करीब से देखते हैं, तो पता चलता है कि दोनों कंपनियों ने इन्हें अलग-अलग तरह के खरीदारों को ध्यान में रखकर विकसित किया है।

एक SUV जहाँ एडवेंचर और मजबूती पर ज़ोर देती है, वहीं दूसरी प्रीमियम अनुभव, आधुनिक तकनीक और लग्ज़री पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।

आइए जानते हैं कि इन दोनों SUV के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं।

डिज़ाइन में अलग सोच हालाँकि दोनों SUV का प्लेटफ़ॉर्म समान है, लेकिन इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी पूरी तरह अलग है।

Renault Duster अपने मजबूत और एडवेंचर-ओरिएंटेड लुक के लिए जानी जाती है। इसमें चौड़ी फ्रंट ग्रिल पर Duster बैजिंग, मस्क्युलर व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, 212 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार SUV स्टांस दिया गया है। इसका डिज़ाइन उन लोगों को आकर्षित करता है जो एक मजबूत और आउटडोर-फ्रेंडली SUV चाहते हैं।

दूसरी ओर, Nissan Tekton का डिज़ाइन अधिक प्रीमियम और आधुनिक है। Patrol से प्रेरित फ्रंट ग्रिल, Signature C-शेप LED लाइटिंग, कनेक्टेड LED टेललैम्प्स, आकर्षक अलॉय व्हील्स और साफ़-सुथरी बॉडी लाइन्स इसे अधिक शहरी और प्रीमियम पहचान देती हैं।

केबिन का अनुभव दोनों SUV के इंटीरियर भी अलग व्यक्तित्व पेश करते हैं।

Renault Duster में ड्राइवर-केंद्रित लेआउट, लेदरेट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ और व्यावहारिक केबिन डिज़ाइन मिलता है। इसका उद्देश्य लंबे सफर और रोज़मर्रा की ड्राइविंग दोनों को आरामदायक बनाना है।

वहीं Nissan Tekton का केबिन अधिक प्रीमियम अनुभव देता है। इसमें ट्राई-टोन इंटीरियर, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, Arkamys 3D ऑडियो सिस्टम और जापानी डिज़ाइन से प्रेरित डैशबोर्ड मिलता है।

यानी Duster का फोकस उपयोगिता पर है, जबकि Tekton लग्ज़री अनुभव को प्राथमिकता देती है।

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी दोनों SUV आधुनिक कनेक्टेड तकनीक से लैस हैं, लेकिन उनका डिजिटल अनुभव अलग है।

Renault Duster में Google Built-in के साथ openR Link इंफोटेनमेंट सिस्टम, Google Maps, Google Assistant, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और My Renault Connected Services मिलते हैं। साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

Nissan Tekton में Tek-Link HD इंफोटेनमेंट सिस्टम, Google Built-in, Google Play, OTA अपडेट्स और MyNISSAN ऐप के माध्यम से 55 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। इसमें डिजिटल कॉकपिट और अतिरिक्त रिमोट वाहन नियंत्रण सुविधाएँ भी मिलती हैं।

इंजन और ड्राइविंग अनुभव दोनों SUV समान प्लेटफ़ॉर्म होने के कारण समान श्रेणी के टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प देती हैं।

Renault Duster में Turbo TCe 100 और Turbo TCe 160 इंजन उपलब्ध हैं, जबकि Nissan Tekton में Turbo T160 और Turbo T280 इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। दोनों में 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।



हालाँकि इंजन समान श्रेणी के हैं, लेकिन दोनों कंपनियों ने सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ड्राइविंग फील को अपने-अपने ब्रांड के अनुरूप ट्यून किया है। यही वजह है कि दोनों का ऑन-रोड अनुभव अलग महसूस हो सकता है।

सुरक्षा के मामले में सुरक्षा दोनों SUV की प्रमुख ताकत है।

Renault Duster में 17 ADAS फीचर्स मिलते हैं, जिनमें Adaptive Cruise Control, Active Emergency Braking, Lane Keep Assist, Blind Spot Warning और Traffic Sign Recognition शामिल हैं।इसके अलावा ​​360-degree कैमरा भी मिलता है।

दूसरी ओर Nissan Tekton में 17+ ADAS फीचर्स, 6 एयरबैग्स, 3D Around View Monitor, एडवांस्ड पार्किंग असिस्ट, Blind Spot Warning और 5-स्टार Bharat NCAP सुरक्षा रेटिंग दी गई है।

दोनों आधुनिक सुरक्षा तकनीक प्रदान करती हैं, लेकिन उनका फीचर पैकेज और प्रस्तुति अलग हैं।

ओनरशिप अनुभव दोनों SUV का ओनरशिप अनुभव भी अलग सोच को दर्शाता है।

Renault Duster उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है जो मजबूत SUV व्यक्तित्व, एडवेंचर-ओरिएंटेड डिज़ाइन और सरल लेकिन प्रभावी तकनीक चाहते हैं।

वहीं Nissan Tekton उन खरीदारों को पसंद आ सकती है जो प्रीमियम इंटीरियर, अधिक कनेक्टेड फीचर्स, आधुनिक डिजिटल अनुभव और लग्ज़री-केंद्रित केबिन को महत्व देते हैं।

इसलिए सही विकल्प केवल स्पेसिफिकेशन पर नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करेगा।

खरीदने से पहले तुलना करें जब दो SUV एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हों लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग हो, तो खरीदने से पहले फीचर्स, वेरिएंट्स और तकनीक की तुलना करना बेहद जरूरी हो जाता है।

ACKO Drive जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदार Renault Duster और Nissan Tekton की तुलना कर सकते हैं, उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं, कीमत देख सकते हैं और अपनी जरूरतों के अनुसार सही SUV चुन सकते हैं।

निष्कर्ष Renault Duster और Nissan Tekton यह साबित करते हैं कि समान प्लेटफ़ॉर्म पर बनी दो SUV भी पूरी तरह अलग पहचान रख सकती हैं।



जहाँ Duster अपनी मजबूत, एडवेंचर-तैयार छवि के साथ सामने आती है, वहीं Tekton प्रीमियम डिज़ाइन, आधुनिक तकनीक और लग्ज़री अनुभव को प्राथमिकता देती है। सही विकल्प वही होगा जो आपकी ड्राइविंग जरूरतों, पसंद और लंबे समय की ओनरशिप अपेक्षाओं के साथ सबसे बेहतर मेल खाता हो।