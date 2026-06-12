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देश अब नारे नहीं, काम पर वोट देता है: धामी

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जनता अब काम पर वोट देती है, न कि नारे पर। उन्होंने विकास योजनाओं की उपलब्धियों का दावा पेश किया और कांग्रेस शासन की आलोचना की।

देश अब नारे नहीं, काम पर वोट देता है: धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सुशासन, जनकल्याण और विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार भाजपा को समर्थन देकर यह साबित कर दिया है कि देश अब नारे नहीं, बल्कि काम पर वोट देता है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत अधिक आत्मविश्वासी, सुरक्षित और वैश्विक स्तर पर सम्मानित राष्ट्र बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में योजनाएं कागजों और फाइलों तक सीमित रहती थीं, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतार रही है।

उत्तराखंड पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में Rs 3 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने केदारनाथ और बदरीनाथ पुनर्विकास परियोजनाओं, चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं, जबकि आदि कैलाश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

धामी के प्रमुख दावे

  • 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
  • डीबीटी के जरिए Rs 4.31 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए गए।
  • 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
  • उत्तराखंड में 2.54 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनी हैं।
  • 2014 के 11 किमी प्रतिदिन की तुलना में अब 34 किमी से अधिक सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं।

धामी ने अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक समाप्त करने, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के विस्तार, जीएसटी लागू करने और कोविड-19 के दौरान स्वदेशी वैक्सीन निर्माण को भी मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया।

मुख्यमंत्री के आरोपों और दावों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

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