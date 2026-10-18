ऋषिकेश में फरवरी 2027 में होगी द बीटल्स पर आधारित फिल्म श्रृंखला की शूटिंग

सैम मेंडेस के निर्देशन में बन रही चार फिल्मों की श्रृंखला के लिए 250 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रू सदस्यों के आने की उम्मीद, स्थानीय कारोबार और पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा

उत्तराखंड के ऋषिकेश में ब्रिटिश संगीत समूह द बीटल्स पर आधारित अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रृंखला की शूटिंग प्रस्तावित है। फरवरी 2027 में होने वाली इस शूटिंग के लिए चौरासी कुटिया परिसर को चुना गया है, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना बैंड के चार सदस्यों के जीवन और संगीत यात्रा पर केंद्रित चार फिल्मों की श्रृंखला का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में प्रस्तावित शूटिंग और फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, CLOVER नाम की इस परियोजना का निर्देशन ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सैम मेंडेस कर रहे हैं। इसका निर्माण नील स्ट्रीट प्रोडक्शंस द्वारा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए, एप्पल कॉर्प्स के सहयोग से किया जा रहा है।

द बीटल्स – ए फोर-फिल्म सिनेमैटिक इवेंट नाम की इस श्रृंखला में चार अलग-अलग फिल्में होंगी, जिनमें बैंड के प्रत्येक सदस्य के जीवन और संगीत यात्रा को केंद्र में रखा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, इन फिल्मों को अप्रैल 2028 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है।

ऋषिकेश में प्रस्तावित शूटिंग के दौरान 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और लगभग 150 भारतीय क्रू सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। इनके अतिरिक्त स्थानीय तकनीशियनों और सहयोगी कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। भारत में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय ऑन द रोड इंडिया कर रहा है।

इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर तकनीकी सेवाओं, परिवहन, होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की मांग बढ़ सकती है। हालांकि, रोजगार और कारोबार पर इसका वास्तविक प्रभाव शूटिंग की अवधि, स्थानीय स्तर पर सेवाओं की खरीद और उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

फिल्म नीति के जरिए निवेश और निर्माण गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार फिल्म नीति 2024 के माध्यम से राज्य में अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य की प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और अलग-अलग तरह के शूटिंग स्थलों को फिल्म निर्माताओं के लिए संभावित आकर्षण के रूप में देखा जाता है। फिल्म निर्माण के दौरान होटल, परिवहन, उपकरण और अन्य सेवाओं पर होने वाला खर्च स्थानीय कारोबार को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा, फिल्मों के माध्यम से किसी स्थान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच पहचान मिल सकती है।

हालांकि, किसी फिल्म परियोजना से दीर्घकालिक आर्थिक लाभ कितना होगा, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें स्थानीय सेवाओं की भागीदारी, शूटिंग की अवधि और फिल्म रिलीज होने के बाद उस स्थान को देखने के लिए पर्यटकों की रुचि शामिल है। प्रस्तावित परियोजना की शूटिंग अभी होनी बाकी है, इसलिए पर्यटन पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन बाद में ही किया जा सकेगा।

बीटल्स से जुड़ा इतिहास ऋषिकेश के पर्यटन के लिए अहम ऋषिकेश का द बीटल्स से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। बैंड के सदस्य 1968 में ऋषिकेश आए थे और उन्होंने महर्षि महेश योगी के आश्रम में भावातीत ध्यान का अध्ययन किया था। यह यात्रा बैंड के इतिहास का एक चर्चित हिस्सा बनी और ऋषिकेश की योग तथा आध्यात्मिक परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने में इसकी भूमिका रही।

चौरासी कुटिया परिसर को आज बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान संगीत इतिहास, बैंड के भारत प्रवास और ऋषिकेश की आध्यात्मिक विरासत में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

यहां अंतरराष्ट्रीय फिल्म की शूटिंग होने से इस स्थल को वैश्विक दर्शकों के बीच फिर से पहचान मिल सकती है। हालांकि, इससे पर्यटकों की संख्या या स्थानीय कारोबार में कितनी वृद्धि होगी, यह फिल्म की पहुंच, उसमें ऋषिकेश को मिलने वाली जगह और दर्शकों की यात्रा संबंधी रुचि पर निर्भर करेगा।