युवा कौशल महोत्सव में सम्मानित हुए प्रतिभावान युवा, धामी ने गिनाईं उपलब्धियां

उत्तराखंड के युवा प्रशिक्षण और अवसर पाकर वैश्विक मंच पर प्रतिभा साबित कर रहे हैं। युवा कौशल महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ल्डस्किल्स विजेताओं, नौकरी पाने वाले 35 युवाओं और आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने रोजगार, उद्यमिता और खेलों को बढ़ावा देने की पहलों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के आईआरडीटी सभागार में युवा कौशल महोत्सव-2026 में प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा उचित प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित किया। सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण लेकर नौकरी पाने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। राजकीय आईटीआई के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 के 32 टॉपर्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। आईटीआई की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विभागीय पोर्टल विकसित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया।

विश्व मंच पर उपलब्धि धामी ने सानिया जोशी और पार्थ बोहरा को वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। सितंबर 2026 में चीन के शंघाई में हुई 48वीं प्रतियोगिता में सानिया ने रिटेल सेल्स और पार्थ ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में पदक जीता। मुख्यमंत्री के अनुसार, भारत ने छह रजत पदक और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल कर दसवां स्थान पाया। यह प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

सहसपुर केंद्र से प्रशिक्षित 35 युवाओं को नौकरी मिलना प्रशिक्षण से रोजगार तक पहुंचने की व्यवस्था का उदाहरण है। उत्तराखंड के 100 से अधिक युवा विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों से युवाओं के लिए और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

रोजगार और उद्यमिता मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी पाने के साथ रोजगार देने वाले बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप नीति लागू की गई है और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था है। युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के जरिए ऋण और सब्सिडी भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाने के लिए युवा आयोग के गठन की दिशा में काम हो रहा है। खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के तहत स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सरकारी सेवाओं में अवसर दिए जा रहे हैं।

धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। राज्य गठन के बाद से अब तक करीब 55 हजार नियुक्तियां हुई हैं। उनके मुताबिक, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है।