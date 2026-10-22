एशियन पैरा गेम्स में स्वाति चौधरी ने जीता रजत, योगी ने दी बधाई

एशियन पैरा गेम्स 2026 की महिला W1 तीरंदाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वाति चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वाति की सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रदेश सरकार प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं, पुरस्कार और सरकारी नौकरी के जरिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश की स्वाति चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वाति की सफलता देश के अनगिनत युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने खिलाड़ी के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

स्वाति की उपलब्धि के साथ प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं, पुरस्कार और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान गया है। राज्य सरकार के अनुसार, खिलाड़ियों को शुरुआती प्रशिक्षण से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने तक सहयोग देने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं।

जिलों तक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदेश में एक जनपद-एक खेल योजना के तहत सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, खेल किट और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अपने जिले में ही खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना है।

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, फतेहपुर और सहारनपुर में पांच स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। इन संस्थानों में 14 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा की सुविधा भी मिलती है।

मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को खेल शिक्षा और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के विस्तार की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, स्विमिंग पूल और सिंथेटिक कोर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

पुरस्कार और रोजगार के अवसर राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि निर्धारित की है। प्रावधानों के अनुसार, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को छह करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को चार करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को दो करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए राजपत्रित पदों पर नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। इसके जरिए खिलाड़ियों को खेल उपलब्धियों के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

गांवों में खेल मैदानों के विकास के साथ गोरखपुर और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण की योजना भी खेल सुविधाओं के विस्तार का हिस्सा है। खेल नीति-2023 में प्रतिभाओं की पहचान, बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने पर ध्यान दिया गया है।