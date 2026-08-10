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छात्रों के सुझाव सरकारी नीतियों में शामिल किए जाएंगे: धामी

By Dakshita Ojha
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि स्कूली छात्र-छात्राओं के सुझावों को सरकारी नीतियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान छात्रों से संवाद करते हुए यह बात कही।

छात्रों के सुझाव सरकारी नीतियों में शामिल किए जाएंगे: धामी
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि स्कूली छात्र-छात्राओं की ओर से दिए गए सुझावों को सरकारी नीतियों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान छात्रों से संवाद करते हुए कही।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन” पोर्टल की शुरुआत की। साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए “मेरे सपनों का उत्तराखण्ड: एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण” विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी शुरू की गई। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

सरकार के मुताबिक, प्रदेश के 2,828 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।

छात्रों ने खेल, शिक्षा और पर्यटन पर दिए सुझाव

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने खेलों को बढ़ावा देने, सप्ताह में चार दिन खेल पीरियड आयोजित करने और स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले अवसरों को बढ़ाने से जुड़े सुझाव दिए। छात्रों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे ले जाने, राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात भी कही।

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने छात्रों के सुझावों को नोट किया और अधिकारियों को इनके आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से दिए गए सुझावों को सरकार की नीतियों में भी शामिल किया जाएगा।

धामी ने छात्रों से कहा कि आज के विद्यार्थी भविष्य में उत्तराखंड और देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने छात्रों को परीक्षा में केवल अंकों पर ध्यान देने के बजाय विषयों को समझने पर जोर देने की सलाह दी। उन्होंने पढ़ाई को बोझ के बजाय भविष्य बनाने का माध्यम मानने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भी छात्रों को सलाह दी। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने कहा कि किसी विषय पर सबसे पहले अपने विवेक, बुद्धि और सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही AI की मदद लेनी चाहिए।

140 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा

मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन के तहत शुरू की गई निबंध प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 140 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार के अनुसार, चयनित छात्रों के NEET, JEE, CLAT और SAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग तथा अन्य आवश्यक शुल्क का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी।

धामी ने पढ़ाई के साथ खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उल्लेख किया।

इसी दिन मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। इसमें मानसून, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबंधन, सड़कें, सत्यापन अभियान और “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।

15 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढामुक्त करने के निर्देश

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धामी ने मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट रखने और अधिकारियों को हर समय संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने भारी बारिश या आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों, बंद मार्गों और ड्रेनेज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का जिलास्तर पर विवरण तैयार करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने मानसून समाप्त होने के बाद प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने और काम की नियमित निगरानी के लिए समितियां गठित करने को कहा। उन्होंने 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य दिया।

उन्होंने उन क्षेत्रों में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” शिविरों में तेजी लाने को कहा, जहां अभी तक शिविर नहीं हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं में पात्रता की जांच तेज करने के निर्देश दिए।

धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच साल पूरे कर चुकी और खराब स्थिति वाली सड़कों की पहचान कर उनके सुधार और डामरीकरण की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

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