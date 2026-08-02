परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कानून मजबूत, युवाओं की मेहनत और मेरिट की रक्षा सरकार की प्राथमिकता: हरियाणा CM
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2024 में लागू होने वाले पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट को सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और युवाओं की मेहनत का सम्मान करने का एक बड़ा कदम बताया। यह कानून परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने, युवाओं की मेहनत की रक्षा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक, फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाना, साइबर माध्यमों से परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना और संगठित गिरोहों द्वारा परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं केवल किसी एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता और समान अवसर की भावना को भी गहरी चोट पहुंचाती हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लेख के आधार पर जारी सरकारी विज्ञप्ति में दी गई है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2024 में यह कानून लागू किया, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाया गया देश का पहला समर्पित कानून है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) सहित केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परीक्षा एजेंसियों की परीक्षाओं पर लागू होता है।
2026 संशोधनों से साइबर अपराध और संगठित गिरोहों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद यह महसूस किया गया कि परीक्षा संबंधी अपराध तेजी से तकनीक आधारित और अंतरराज्यीय स्वरूप ले रहे हैं। प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह डिजिटल प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, साइबर नेटवर्क और आधुनिक वित्तीय लेन-देन के माध्यमों का इस्तेमाल करने लगे थे। इसी चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 2026 में कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, संशोधनों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता अनुसार विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्यों में सक्रिय संगठित गिरोहों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जा सके। साथ ही साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा विश्लेषण के उपयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचना के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य केवल दंड बढ़ाना नहीं, बल्कि जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाना है, ताकि परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों का शीघ्र निपटारा हो और दोषियों को समय पर सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे समाज में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि परीक्षा प्रणाली से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना जाएगा।
हरियाणा में मेरिट आधारित भर्ती पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने के साथ-साथ हरियाणा सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि सरकारी सेवाओं में अवसर केवल प्रतिभा, योग्यता और मेहनत के आधार पर मिलने चाहिए।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में तकनीक के व्यापक उपयोग, डिजिटल प्रणालियों, समयबद्ध चयन प्रक्रिया और पारदर्शी तंत्र को लगातार मजबूत किया गया है। मानवीय हस्तक्षेप कम करने, निष्पक्षता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा में अब तक "बिना खर्ची-बिना पर्ची" के सिद्धांत पर पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर 1.80 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को सरल, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। उनके अनुसार, जब प्रत्येक अभ्यर्थी को यह भरोसा होगा कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत, क्षमता और योग्यता पर निर्भर करेगी, तभी वास्तविक समान अवसर वाली व्यवस्था स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही विश्वास विकसित हरियाणा और विकसित भारत की मजबूत नींव है तथा ऐसी पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था युवाओं के सपनों की रक्षा करने के साथ देश को अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और न्यायपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।