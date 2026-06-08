उत्तर प्रदेश में विकास को गति देता मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
एक्सप्रेसवे, सड़कें, पुल और हवाई अड्डों का विस्तृत नेटवर्क प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और नए अवसरों से जोड़ रहा है
पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।