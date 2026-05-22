पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आवारा कुत्तों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से हटाया जाएगा: मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी। राज्य में डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे और सार्वजनिक सुरक्षा के साथ पशु कल्याण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम Court के निर्देशों को पूरे राज्य में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते भगवंत मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना डर के आवाजाही कर सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर बनाएगी और उनका संचालन करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित देखभाल की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान मानवीय और कानूनी तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉग शेल्टर और देखभाल व्यवस्था मजबूत होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शेल्टर होम की संख्या बढ़ाई जाएगी और आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

हाल के वर्षों में पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। कई नगर निकायों पर नसबंदी कार्यक्रम और पशु आश्रय सुविधाएं मजबूत करने का दबाव भी बढ़ा है।

खतरनाक और रेबीज संक्रमित कुत्तों पर कानूनी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से पीड़ित या अत्यधिक आक्रामक और खतरनाक कुत्तों के मामलों में कानून के तहत अनुमति प्राप्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर दर्दरहित मृत्यु भी शामिल हो सकती है, पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों के अनुसार की जाएगी।

जन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता भगवंत मान ने कहा कि आवारा कुत्तों से जुड़ी बढ़ती घटनाओं ने आम लोगों में चिंता पैदा की है और सरकार के लिए इस मुद्दे पर कार्रवाई करना जरूरी हो गया था।