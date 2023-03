AcuraVision Clinics ROOP NETRALAYA :आपका भरोसेमंद आंखों का अस्पताल

ऐप पर पढ़ें

अच्छी नज़र हर उम्र के व्यक्ति के लिए अतिप्रिय होती है। इसीलिए , आंखों की सेहत और इलाज के लिए हर कोई एक ऐसी जगह इलाज कराना चाहता है जहां आधुनिकतम मशीनें और अनुभवी विशेषज्ञों की कुशलता , दोनों का अनमोल साथ हो । AcuraVision Clinics, Roop Netralaya आंखों से संभंधित सभी समस्याओं के लिए एक ऐसा ही नेत्र चिकित्सालय है। इस अस्पताल को विश्व-विख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रूप द्वारा 1989 में स्थापित किया गया । पिछले 33 सालों में ये अस्पताल एक के बाद एक नयी बुलंदियों को हासिल करता आ रहा है। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश और DELHI-NCR का यह एकमात्र अस्पताल है जहां आंखों की सभी SUPER-SPECIALIST EYE CARE के डॉक्टर AIIMS , New Delhi से प्रशिक्षित हैं ।

डॉ. रूप ने , वर्ष 1989 में , Dr. Rajendra Prasad centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके मेरठ वासियों को अपनी कुशल सर्जरी तकनीकों का लाभ देना शुरू किया था। डॉ. रूप भारत ही नहीं बल्कि , पूरे विश्व में सफ़ेद मोतियाबिंद ( Cataract ) के ऑपरेशन की नयी तकनीक के लिए पुरस्कृत किये गए हैं। वर्ष 2008 में, शिकागो शहर में अमेरिकन सोसाइटी(ASCRS) द्वारा आयोजित कार्यक्रम ( World Congress , 2008 ) में इस पुरस्कार को पाने वाले ये सबसे पहले भारतीय हैं। लेज़र से बिना ब्लेड का इस्तेमाल किये मोतियाबिंद ऑपरेशन करने की तकनीक( Femto-second Laser Assisted Cataract Surgery) को मेरठ में 2011 में डॉ. रूप लेकर आये। डॉ. रूप इस तकनीक के एक pioneer हैं।

रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉ. संगीता

डॉ. संगीता, रेटिना फॉउण्डेशन , अहमदाबाद से प्रशिक्षित , पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे अनुभवी रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। ये डायबिटिक रेटिना , परदे की अन्य बिमारियों का इलाज और आंख के परदे के ऑपरेशन व लेज़र की विशेषज्ञ हैं।

कुशल नेत्र विशेषज्ञ: डॉ. गीता चौहान

डॉ. गीता चौहान , मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज , और सफदरजंग अस्पताल , दिल्ली से प्रक्षिक्षित हैं। डॉ. गीता एक कुशल नेत्र विशेषज्ञ हैं जो सफ़ेद मोतियाबिंद, आँख के भैंगेपन, और आँख की प्लास्टिक सर्जरी करने में कुशल हैं। इन्हे 20,000 से अधिक ऑपरेशन का अनुभव है।

डॉ. प्रख्यात रूप को अपने आविष्कारों के लिए 2 पेटेंट प्राप्त

डॉ प्रख्यात रूप, Dr. Rajendra Prasad centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi से अपनी M.D. करने के बाद आँख की पुतली के पतरयरोपण ( Corneal Transplant Specialist) और चश्मा हटाने के लेज़र ( LASIK Laser Specialist) की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और अनुभवन हासिल करने के बाद अब इसी अस्पताल में कार्यरत हैं।डॉ प्रख्यात विश्व के एकमात्र विशेषज्ञ हैं जिन्हे अमेरिका में अपने आवहिष्कारों के लिए 2 पेटेंट प्राप्त हैं । ये आविष्कार चश्मे की निर्भरता से आज़ाद करने वाले आधुनिक प्रकार के मोतियाबिंद ऑपरेशन ( Spectacle independence lenses/ trifocal IOL ) के लिए किये गए हैं । रूप नेत्रालय , पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र अस्पताल है जहाँ लेज़र द्वारा , बिना ब्लेड के मोतियाबिंद ऑपरेशन(blade-free cataract surgery ) किये जाते हैं। इस विधि से ऑपरेशन के साथ चश्मे की निर्भरता से आज़ाद करने वाले आधुनिक लेंस के प्रत्यारोपण में डॉ प्रख्यात रूप को महारत हासिल है। डॉ प्रख्यात मोतियाबिंद से संभंधित इलाजों में सुधार करने के लिए ASCRS , USA द्वारा 2 बार Winning Pitch Challenge mein पुरस्कृत किये गए हैं । इन्हे अपने शोध के लिए All India Ophthalmic Society और Young Ophthalmologists Society of India द्वारा भी पुरस्कार प्राप्त हैं। वर्तमान में ड। प्रख्यात बिना टाँके के पुतली का प्रत्यारोपण करने की आधुनिकतम विधि ( DSAEK / DMEK) से ऑपरेशन करते हैं । डॉ प्रख्यात ने बताया की यह तकनीक टाँके वाले पुतली के ऑपरेशन से कहीं अधिक कारगर है । इसमें मिलने वाली रौशनी के जीवन भर बने रहने की संभावना आम transplant के मुकाबले काफी अधिक हो जाती है। लेकिन क्यूंकि यह जटिल ऑपरेशन है इसलिए यह केवल कुछ ही सर्जन करते हैं ।

लेटेस्ट सर्जरी मशीन का किया जाता है इस्तेमाल

रूप नेत्रालय में वर्तमान की सबसे आधुनिक Latest Laser Assisted Cataract Surgery मशीन Zeimer Z8 द्वारा ऑपरेशन किये जाते हैं । इस तकनीक को रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी(Robotic Cataract Surgery ) भी कहा गया है । डॉ प्रख्यात के नेतृत्व में रूप नेत्रालय में चश्मा हटाने की No-Cut Laser सर्जरी , CLEAR (Next Generation of SMILE surgery)भी उपलब्ध है। इसके अलावा Customized LASIKwith 7D Tracking SmartLASIK जो 2022 में आयी लेटेस्ट LASIK तकनीक है , SmartSurfACE जो की एक touchless, flapless customized लेज़र तकनीक है , और ICL/IPCL जो ज़्यादा नंबर के लिए चश्मा हटाने के ऑपरेशन हैं, यह सब भी रोज़ाना किये जाते हैं । 40 से अधिक उम्र के लोगों के लिए चश्मा हटाने की विधि PresbyMAX LASER भी अब मुमकिन है । Myopia , hypermetropia and Astigmatism ; यह ३ दृष्टि दोष हैं जिन्हे इस लेज़र से ठीक किया जाता है। इसके अलावा Presbyopia उम्र के साथ नज़र काम होने का दोष है जिसका इलाज भी डॉ प्रख्यात द्वारा लेज़र से किया जा रहा है। Keratoconus नामक बीमारी जिसमे आँख की पुतली गोलाकार न रहकर तिकोनी होने लगती है , इसका इलाज भी अब लेज़र द्वारा मुमकिन है। डॉ प्रख्यात ने बताया की काफी समय तक इस बीमारी में हम नज़र का sudhaar करने के लिए पुतली बदलने का ही ऑपरेशन करते थे , जिसके काफी साइड-इफेक्ट्स होते थे । लेकिन अब , Schwind AMARIS मशीन में जो Customized LASER with 7D Tracking ke साथ किया जाता है , वो हमें Keratoconus के मरीजों में बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहा है । डॉ प्रख्यात के मरीजों ने बताय की इस इलाज से उनकी दृष्टि की गुणवत्ता में काफी सुधार हुए हैं ।

डॉ प्रख्यात ने बताया की ये सभी पुतली की बिमारियों के इलाज जैसे Laser Assisted C3R , DMEK , DSAEK, DALK अब Cornea Speciality Clinic, रूप नेत्रालय में उपलब्ध होने से वो मरीज जो कई सालों से अंधेपन के शिकार से , उन्हें एक नयी रौशनी मिली है ।

डॉ. श्रेया नायक को नेत्र चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल

डॉ श्रेया नायक , ने अपना MBBS नयी दिल्ली के प्रसिद्ध मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पूरा किया । इसके बाद इन्हे नेत्र चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए Dr. Rajendra Prasad centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi, में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। डॉ श्रेया ने अपनी M.D. डिग्री करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन इसी अस्पताल से किया आँख के परदे की शल्यचिकित्सा ( Vitreoretina surgery )में । डॉ श्रेया को अपने निपुण कार्यशैली और सर्जिकल कौशल के लिए Dr. Rajendra Prasad centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi में Gold Medal से भी सम्मानित किया गया है।

डॉ. श्रेया का विशेष अनुभव

डॉ. श्रेया नायक परदे की बीमारियां जैसे, Diabetic Retinopathy , Age-related macular degeneration (AMD) , Macular Hole , Myopic Maculopathy, Retinal Detachment के इलाज का बहुत अच्छा अनुभव रखती हैं। Dr. Rajendra Prasad centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi से प्रशिक्षित होने के कारण इन्होने परदे की इन् बीमारियां के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने का अच्छा अनुभव प्राप्त किया है । रूप नेत्रालय में डॉ. श्रेया लेज़र द्वारा परदे की बिमारियों का इलाज Retinal Injections द्वारा परदे की समस्याओं का समाधान, बिना टांके के परदे के ऑपरेशन रोजाना करती हैं। इन सभी इलाजों के लिए इस क्लिनिक में नवीनतम मशीनें जैसे की OCT, OCT-A (Dyeless Angiography) , (Fundus Fluorescein Angiography) , Constellation Vision System और Pattern Laser का उपयोग किया जाता है ।

AcuraVision Clinics रूप नेत्रालय की नयी पहल

एक्युरा विजन क्लीनिक्स रूप नेत्रालय की एक नयी पहल बच्चों की आँखों की बिमारियों को लेकर की गयी है । बच्चों का दृष्टि दोष (Childhood Myopia ) एक अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है और इस समस्या को अब नियंत्रित किया जा सकता है । बच्चों के चश्मे (spectacles) , कमजोर नज़र ( Amblyopia ) , भैंगापन ( Squint), परदे की कमजोरी (Myopic maculopathy and myopic degenerations) आदि को एक ही साथ पर एक ही समय पर इलाज प्रदान करने के लिए रूप नेत्रालय में Myopia clinic की शुरुआत की गयी है। ये सोमवार से शुक्रवार शाम 5-7 बजे तक रूप नेत्रालय में डॉ.श्रेया नायक और डॉ. प्रख्यात रूप के नेतृत्व में किया जा रहा है। बच्चों की नज़र की कमजोरी को काबू में लाना , और उसमे सुधार करना ; चश्मा हटाने के लिए मुमकिन इलाज करना ; भैंगेपन का सुधार ; परदे का इलाज आदि सभी सुविधाएं इस क्लीनिंक में प्रदान की जाती हैं । ये इस प्रकार का पहला क्लीनिंक है जो केवल स्कूल जाते बच्चों की आंखों की सेहत पर ध्यान देता है ।

आंख की बीमारी के बारे में सोचकर हर व्यक्ति को डर लगता है । हर कोई ऑपरेशन के दर्द से डरता है। इस बात का इस अस्पताल में ख़ास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। अस्पताल के सभी स्टाफ और चिकित्सक मरीज की इन आशंकाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं और आत्मीयता के साथ हर मरीज के डर को दूर करते हैं।

आंखों के इलाज के लिए डॉ. रूप और उनके कुशल डॉक्टरों की टीम जो विश्व पटल पर पुरस्कृत हैं, मेरठवासियों के भरोसे की हक़दार हैं।

पता: AcuraVision Clinics रुप नेत्रालय, मेरठ

www.https://acuravision.com

