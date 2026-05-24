आरबीआई सरप्लस में राज्यों की हिस्सेदारी मांगी
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आरबीआई के बड़े सरप्लस ट्रांसफर को संघीय वित्तीय संतुलन और केंद्रीय बैंक की मजबूती के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर में राज्यों को भी हिस्सेदारी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी प्राप्तियों को सहकारी संघवाद और वित्तीय निष्पक्षता की भावना से देखा जाना चाहिए।
चंडीगढ़ में 23 मई को जारी बयान में चीमा ने आरबीआई से केंद्र सरकार को करीब ₹2.87 लाख करोड़ के सरप्लस ट्रांसफर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए सबसे बड़े ट्रांसफर में से एक है और ऐसे समय में इसकी प्रकृति और उपयोग पर चर्चा जरूरी है, जब राज्य भी वित्तीय दबावों का सामना कर रहे हैं।
चीमा ने कहा कि इस तरह के असाधारण लाभ को राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले संसाधनों की व्यवस्था से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों वैश्विक अनिश्चितताओं, सप्लाई से जुड़े झटकों, महंगाई के दबाव और बढ़ते खर्चों से प्रभावित हो रही हैं।
उन्होंने कहा, “अगर केंद्र सरकार वैश्विक अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह के असाधारण लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय निष्पक्षता की भावना से राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।”
वित्त मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केवल ट्रांसफर की राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन के व्यापक सिद्धांत से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यों पर जनकल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कर्ज प्रबंधन से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में जब केंद्र को इस स्तर की बड़ी गैर-कर प्राप्ति होती है, तो राज्यों की वित्तीय जरूरतों पर भी विचार होना चाहिए।
चीमा ने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करना जरूरी है, लेकिन यह काम केंद्रीय बैंक की वित्तीय क्षमता को कमजोर करके नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरबीआई देश की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, खासकर ऐसे समय में जब घरेलू या वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव बढ़ते हैं।
उन्होंने कहा, “राजकोषीय घाटे को कम करना जरूरी है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय मजबूती और संस्थागत क्षमता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। संकट के समय आरबीआई देश के आर्थिक शॉक एब्जॉर्बर और मौद्रिक स्थिरता के साधन के रूप में काम करता है। रिजर्व की अत्यधिक निकासी देश की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को कमजोर कर सकती है।”
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति, व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और जोखिम प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। केंद्रीय बैंक ने कंटिंजेंट रिस्क बफर के लिए भी प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य बाजार, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों से निपटने की क्षमता बनाए रखना है।
चीमा ने कहा कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय माहौल में आरबीआई के पास पर्याप्त रिजर्व और नीतिगत लचीलापन रहना चाहिए। उनके अनुसार, केंद्रीय बैंक की मजबूत बैलेंस शीट वित्तीय प्रणाली में भरोसा बनाए रखने और भविष्य के आर्थिक झटकों से निपटने के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा, “केंद्रीय बैंक को वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए पर्याप्त रिजर्व और नीति संबंधी लचीलापन बनाए रखना चाहिए।”
आरबीआई नेतृत्व से संस्था की स्वायत्तता और विश्वसनीयता की रक्षा करने की अपील करते हुए चीमा ने कहा कि केंद्रीय बैंक की दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं आरबीआई गवर्नर से आग्रह करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मजबूती और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोपरि बनी रहे। भारत एक कमजोर केंद्रीय बैंक के साथ मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता।”
चीमा की टिप्पणी पर प्रकाशन के समय तक केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
लेखक के बारे मेंUjala Chowdhry
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