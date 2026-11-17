हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी शासन की अधिसूचना को वैध ठहराया, परमिट जारी करने और नवीनीकरण का काम फिर शुरू हो सकेगा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़ी शासन की अधिसूचना को वैध ठहराया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन से संबंधित राज्य शासन की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत ठहराया है। अदालत के इस फैसले से प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक समाप्त हो गई है। अब एसटीए अपनी सभी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित मार्गों के सूत्रीकरण और परिवहन परमिट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय सुनाया। याचिका में राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन और पुनर्गठन को चुनौती दी गई थी। राज्य शासन ने 10 अगस्त 2026 को प्राधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। अदालत ने इस अधिसूचना को कानून के अनुरूप मानते हुए याचिका निरस्त कर दी।

इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण वैधानिक रूप से अपना कामकाज नहीं कर पा रहा था। अब अंतिम निर्णय में याचिका खारिज होने के साथ ही पहले जारी किए गए अंतरिम स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। इससे राज्य शासन को प्राधिकरण का कामकाज फिर से वैधानिक रूप से संचालित करने की स्वतंत्रता मिल गई है।

परमिट और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को मिलेगी गति राज्य शासन ने अदालत के सामने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आधार पर अधिसूचना की वैधानिकता का पक्ष रखा था। शासन की ओर से अधिसूचना के समर्थन में विधिक आधार और तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद 10 अगस्त की अधिसूचना को वैध माना।

फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्य कर सकेगा। इसमें नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करना, मौजूदा परमिट का नवीनीकरण, परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर करना और मार्गों का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा, अनुमति प्राप्त वाहनों के स्थान पर दूसरे वाहनों को स्वीकृति देने, परमिट निलंबित करने और निरस्त करने तथा परिवहन सेवाओं के नियमन से जुड़े काम भी किए जा सकेंगे।

प्राधिकरण एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों से जुड़े मार्गों के गठन और सूत्रीकरण का काम भी कर सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनके बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है।

प्राधिकरण के गठन पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब एसटीए के दोबारा पूरी तरह सक्रिय होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी किए जा सकेंगे। इससे बस संचालकों को इन राज्यों तक बस सेवाएं चलाने के लिए नए परमिट लेने और पुराने परमिट का नवीनीकरण कराने में सुविधा होगी।

सात क्षेत्रों में 280 मार्गों का होगा सूत्रीकरण मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत मध्यप्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन क्षेत्र शामिल हैं। इन मार्गों पर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू करने की योजना है।

दिए गए मार्ग विवरण के अनुसार, इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण किया जा चुका है। इनमें इंदौर से ग्वालियर, नरसिंहपुर और सिंगरौली के मार्ग शामिल हैं। भोपाल क्षेत्र में 65 मार्ग प्रस्तावित हैं, जिनमें भोपाल से चित्रकूट, ओंकारेश्वर और अनूपपुर तक के मार्ग हैं। जबलपुर क्षेत्र के लिए 51 मार्ग तय किए गए हैं। इनमें जबलपुर से गुना, खजुराहो और खंडवा के मार्ग शामिल हैं।

ग्वालियर क्षेत्र में 30 मार्ग प्रस्तावित हैं। इनमें ग्वालियर से विदिशा और नर्मदापुरम के साथ गुना से उज्जैन का मार्ग भी शामिल है। रीवा क्षेत्र के 23 मार्गों में रीवा से डिंडोरी, बालाघाट और टीकमगढ़ तक के मार्ग हैं। सागर क्षेत्र के लिए 39 मार्ग प्रस्तावित हैं, जिनमें सागर से सतना, ओंकारेश्वर और गुना तक के मार्ग शामिल हैं।

उज्जैन क्षेत्र में सबसे अधिक 72 मार्ग प्रस्तावित हैं। इनमें उज्जैन से जबलपुर, रीवा और बागेश्वरधाम तक के मार्ग शामिल हैं। इन सभी सात क्षेत्रों के कुल 280 मार्गों का जल्द सूत्रीकरण करने का लक्ष्य है।