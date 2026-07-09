कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में लगेंगे विशेष शिविर, बैंकिंग पहुंच बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएलबीसी बैठक में बैंकों को स्वरोजगार, एमएसएमई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंकों से आम लोगों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों तक ऋण सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने के निर्देश दिए।

कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री ने राज्य में ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम ऋण-जमा अनुपात पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलों में नियमित रूप से विशेष शिविर लगाए जाएं और जिला प्रशासन, लीड बैंक तथा संबंधित विभाग मिलकर पात्र लाभार्थियों की पहचान करें।

उन्होंने कहा कि कई बार पात्र लोग जानकारी के अभाव या बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण ऋण से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बैंक अधिकारियों को गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य का ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

स्वरोजगार और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 96 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में 111 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2.0, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, होम-स्टे योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए विशेष बैंकिंग सहयोग की आवश्यकता भी बताई।

डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को गांव-गांव तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों को वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख बैंकों से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे साइबर ठगी से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के आवेदन में कोई तकनीकी कमी हो तो उसे केवल उसी आधार पर निरस्त न किया जाए। संबंधित अधिकारी और बैंक कर्मचारी आवेदक को आवश्यक मार्गदर्शन देकर उसकी कमियों को दूर कराने में मदद करें, ताकि पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें।